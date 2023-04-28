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Sudan'dan askeri uçakla tahliye edilen 170 Türk vatandaşı Türkiye'ye geldi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.04.2023
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Sudan’dan askeri uçakla tahliye edilen 170 Türk vatandaşı Türkiye’ye geldi

Son dakika haberine göre Sudan’da 15 Nisan’da başlayan ve şiddeti artan iç çatışmalar nedeniyle ülkede mahsur kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor.

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