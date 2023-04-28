Hatay'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4,1 olarak duyurdu | SON DEPREMLER
Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'da sabah saatlerinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremle ilgili herhangi bir olumsuzluğun bildirilmediği öğrenildi.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.04.28 08:15:43 36.1487 36.0303 6.7 -.- 4.2 4.2 FIDANLI-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.04.28 08:11:16 38.3705 37.8645 10.5 -.- 1.9 -.- BAYRAMUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.04.28 08:08:52 36.2303 35.9483 7.9 -.- 1.6 -.- BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.04.28 08:06:34 37.8165 36.5865 9.7 -.- 2.0 -.- CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.28 08:02:11 38.2860 37.5473 5.4 -.- 1.8 -.- TOPRAKHISAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.28 07:04:53 38.0197 36.6288 1.2 -.- 1.9 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.28 06:59:30 38.2882 38.2550 4.2 -.- 1.4 -.- GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.04.28 06:46:59 37.9558 36.3845 3.9 -.- 3.6 3.6 SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.28 05:56:01 38.0152 38.3202 2.2 -.- 2.0 -.- AKSU-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.04.28 05:45:36 38.1600 37.9477 3.9 -.- 1.8 -.- POLATDERESI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.04.28 05:42:03 38.7917 36.8882 2.7 -.- 1.7 -.- KINDIRALIK-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.04.28 05:41:12 37.9902 36.3140 6.9 -.- 1.7 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.28 05:35:23 38.0685 36.7528 5.4 -.- 0.8 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.28 05:29:31 37.1067 28.4870 8.7 -.- 2.7 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel
2023.04.28 05:16:51 37.8653 36.1913 5.0 -.- 1.6 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.04.28 05:16:13 38.5073 39.2472 8.0 -.- 1.6 -.- GOZEBASI-(ELAZIG) İlksel
2023.04.28 05:13:22 38.4798 37.5495 9.6 -.- 1.6 -.- CAYBASI-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.04.28 05:12:40 36.3642 36.1835 7.4 -.- 1.9 -.- TAHTAKOPRU-(HATAY) İlksel
2023.04.28 04:39:24 37.8908 36.2537 5.0 -.- 1.8 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.04.28 04:28:59 37.9127 36.6593 7.8 -.- 1.6 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.28 04:24:03 38.0767 36.6093 9.8 -.- 1.7 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.28 04:13:35 37.1303 36.5870 3.7 -.- 1.0 -.- HASANBEYLI (OSMANIYE) İlksel
2023.04.28 04:11:44 37.8775 36.2623 5.0 -.- 2.0 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.04.28 04:08:59 37.1045 28.4830 16.3 -.- 1.4 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel
2023.04.28 04:07:42 37.1393 28.4912 11.1 -.- 1.4 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel
2023.04.28 04:06:20 37.1080 28.4767 11.4 -.- 2.1 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel
2023.04.28 04:03:21 36.6800 36.2222 5.4 -.- 1.8 -.- SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2023.04.28 03:56:17 37.8885 36.1815 2.7 -.- 1.8 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.04.28 03:49:13 38.2388 38.6350 2.1 -.- 2.0 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.04.28 03:47:25 38.0505 37.6425 5.8 -.- 1.5 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
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