Hatay’da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4,1 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 08.15 sıralarında Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, şehir merkezinde ve diğer ilçelerde de hissedildi.