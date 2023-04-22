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7'li koalisyonda şimdi de koltuk savaşı! Meral Akşener'den Ali Babacan'a 'Bilge Yılmaz' göndermesi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.04.2023
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7’li koalisyonda şimdi de koltuk savaşı! Meral Akşener’den Ali Babacan’a ’Bilge Yılmaz’ göndermesi

7'li koalisyonda CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına giden süreçte yaşanan adaylık krizi sonrası liste krizi de patlak verdi. Milletvekili aday listelerini bile skandal bir sürecin ardından belirleyebilen 7'li koalisyonda şimdi de koltuk savaşı başladı. DEVA Partisi ve İYİ Parti arasındaki 'ekonomi yönetimi' tartışmasında flaş bir gelişme yaşandı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile İYİ Partili Bilge Yılmaz arasındaki koltuk çekişmesine dahil olan Akşener, Babacan'a gönderme yaparak, "İnşallah ekonomiyi yönetecek Bilge Yılmaz karşımda oturuyor" dedi.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçime günler kala krizilerin yaşandığı 7'li koalisyonun üyeleri birbirlerini yemeye devam ediyor.

Türlü pazarlıklar sonucu Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday olarak belleyen koalisyon üyelerinden DEVA Partisi ve İYİ Parti arasındaki 'ekonomi yönetimi' kavgası boyut kazandı.

ALİ BABACAN VE BİLGE YILMAZ ARASINDAKİ KOLTUK ÇEKİŞMESİNE MERAL AKŞENER DE DALDI
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile İyi Partili Bilge Yılmaz arasındaki koltuk çekişmesine İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de dahil oldu.

BABACAN'I VETO ETTİ BİLGE YILMAZ'I GÖSTERDİ
Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İyi Parti'nin düzenlediği bayram kahvaltısı programına katılan Meral Akşener Ali Babacan'ı veto ederek Bilge Yılmaz'ı işaret etti.

Akşener şunları söyledi;

"İnşallah ekonomiyi yönetecek Bilge Yılmaz karşımda oturuyor. Darmaduman edilmiş, bilerek daha da aşağıya ittirilen bu ekonomiyi 30 sene Amerika'da yaşayıp vatandaşlık almamış bir arkadaşımızın yönetmesi için çalışacağız."

KRİZ DAHA ÖNCE PATLAMIŞTI
Daha önce İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, ekonomi yönetimine talip olduğunu söyleyerek DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı hedef almış ve "Ali Bey ile sık sık görüşmüyorum. Ali Bey benim muhatabım değil." ifadelerini kullanmıştı.

Sürecin devamında Yılmaz, "Merkez Bankasının başına atayacağımız ismi belirledik. 25 kişilik kadrosunu da belirledik, hepsi belli, atandıktan sonra bize danışmayacaklar" sözleriyle koltuğa talip olduğunu tekrarlamıştı.

Son olarak "Hazine ve Maliye Bakanlığı için hazırım" açıklamasını yapan Yılmaz resmen Bakanlık istediğini duyurmuştu.

İYİ Partili Bilge Yılmaz'a ise DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin yanıt vererek "Ekonomi yönetimi Ali Babacan'a bırakılırsa en güzel şekilde yönetir" ifadelerini kullanmıştı.

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