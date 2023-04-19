Temel Karamollaoğlu'ndan DEVA Partisi'ne koalisyon göndermesi: Bana bunları söylettirmeyin o zaman
Yedili koalisyonda adaylık krizinin ardından Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi koalisyon içinde yeni bir koalisyon yaparak seçimlere girme kararı alıp anlaşamadı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yaşanan süreci değerlendirirken DEVA Partisi'nin bu koalisyonda liderlik yapmak istediğini söylerken "Böyle bir mantık olur mu ya Allah aşkına... Yeni kurulmuş bir parti doğru dürüst AK Parti’den bile oy alamamış bir parti. Bana bunları da söylettirmeyin o zaman." ifadelerini kullandı.
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu HDP'nin de dışarıdan destek verdiği 7'li koalisyonda yeni bir kriz daha çıktı.
KÜÇÜK ORTAKLARIN SAVAŞI
Daha önce adaylık kavgası veren ve pazarlıklar sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday olarak duyuran 7'li koalisyon liste krizi ile boğuşurken küçük ortaklar da birbirlerine girdi.
Geçtiğimiz haftalarda 7'li içindeki Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin koalisyon içinde koalisyon yaparak seçime gideceği konuşulmuş ancak daha sonra söz konusu partiler ile Demokrat Parti CHP listelerinden seçime girme kararı almıştı.
DEVA'YA SERT SÖZLER
Bu konuya ilişkin konuşan Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan'ın liderliğini yaptığı DEVA Partisi'ne sert sözlerle yüklendi.
DEVA Partisi'nin koalisyon içindeki koalisyonun liderliğini yapmak istemesine tepki gösteren Temel Karamollaoğlu bu sebepten anlaşılamadığını belirtti.
KİM LİDERLİK YAPACAK KAVGASI
"Bu anlaşmayı sağlayamadık ben çok gayret ettim." diyen Karamollaoğlu sunucunun, "Siz Saadet'in liderliğinde olsun diye ısrar ettiniz DEVA'cılar da diyor ki bizde olsaydı olurdu." ifadeleri sonrası DEVA'ya yüklendi.
DEVA'DAN YANIT! YALAN SÖYLÜYORSUN GÖNDERMESİ
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin Temel Karamollaoğlu'na tepki gösterdi.
Karamollaoğlu'nun yalan söylediğini ima eden Şahin, "Temel abi sizin yaşınıza, kadronuzdaki çok değerli arkadaşlarımızın da hukukuna binaen size doğruları söylemiyorsunuz demeyeceğim. Lakin kendi yaptırdığınız anketi incelemenizi, Ak Parti'den kopan oyların birinci tercihinin açık ara DEVA Partisi olduğunu görmenizi tavsiye ederim." iddiasında bulundu.
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