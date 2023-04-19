Temel Karamollaoğlu’ndan DEVA Partisi’ne koalisyon göndermesi: Bana bunları söylettirmeyin o zaman

KÜÇÜK ORTAKLARIN SAVAŞI

Daha önce adaylık kavgası veren ve pazarlıklar sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday olarak duyuran 7'li koalisyon liste krizi ile boğuşurken küçük ortaklar da birbirlerine girdi.

Geçtiğimiz haftalarda 7'li içindeki Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin koalisyon içinde koalisyon yaparak seçime gideceği konuşulmuş ancak daha sonra söz konusu partiler ile Demokrat Parti CHP listelerinden seçime girme kararı almıştı.