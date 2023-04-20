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7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kötü taklit! Projenin ismini bile değiştirmemiş
PKK'nın "Evet AK Parti ve MHP bizi öldürüyor. Onlara karşı açıkça destekliyoruz" dediği 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel ekonomi bölgesi şeklinde açıkladığı projeyle ilgili önemli detaylar ortaya çıktı. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü yazısında Kılıçdaroğlu'nun kendisine "Mossad Recep" lakaplı bir ismi seçtiği ve bu ismin AK Parti'nin 11 yıl önce yaptığı projeyi ismini dahi değiştirmeden getirdiğini yazdı.
Giriş Tarihi: 20.04.2023 09:32Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 09:42