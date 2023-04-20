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Haberler Galeri 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kötü taklit! Projenin ismini bile değiştirmemiş

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kötü taklit! Projenin ismini bile değiştirmemiş

PKK'nın "Evet AK Parti ve MHP bizi öldürüyor. Onlara karşı açıkça destekliyoruz" dediği 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel ekonomi bölgesi şeklinde açıkladığı projeyle ilgili önemli detaylar ortaya çıktı. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü yazısında Kılıçdaroğlu'nun kendisine "Mossad Recep" lakaplı bir ismi seçtiği ve bu ismin AK Parti'nin 11 yıl önce yaptığı projeyi ismini dahi değiştirmeden getirdiğini yazdı.

Giriş Tarihi: 20.04.2023 09:32 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 09:42
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7’li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kötü taklit! Çalıntı projenin ismini bile değiştirmemiş

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü yazısında 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine "Mossad Recep" lakaplı bir ismi seçtiği ve bu ismin AK Parti'nin 11 yıl önce yaptığı projeyi ismini dahi değiştirmeden getirdiğini yazdı.

İşte Övür'ün yazısı:

GALERİ DEVAM EDİYOR
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7’li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kötü taklit! Çalıntı projenin ismini bile değiştirmemiş

Hakikaten tebrik emek gerekiyor, arkasında hiçbir seçim başarısı olmayan, girdiği her seçimi kaybeden Yedili Masa'nın CHP'li cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, içi boş iddialar ve vaatlerle yıllardır gündemde kalmayı başarıyor.

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7’li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kötü taklit! Çalıntı projenin ismini bile değiştirmemiş

Şimdi de "300 milyar dolar" getirmekten söz ediyor. Neresinden tutsanız elinizde kalıyor. IMF ve Dünya Bankasını boş verin, Londra'nın tefecileri değil, kara para baronları bile bir araya gelse bu kadar parayı bulamaz. Emperyalistler de bir ülkeye bu kadar parayı "bedava" vermez.

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7’li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kötü taklit! Çalıntı projenin ismini bile değiştirmemiş

Rakam o kadar uçuk ki, hiçbir gerçekle örtüşmüyor.
Son yüzyılda Türkiye'ye giren yabancı sermaye rakamları belli. Cumhuriyet dönemi boyunca giren toplam yabancı sermaye miktarı 267 milyar dolar. Bunun 252 milyar doları da 20 yıllık AK Parti döneminde girmiş. Kılıçdaroğlu 100 yılda gelen paradan daha fazlasını getireceğini söylüyor.

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7’li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kötü taklit! Çalıntı projenin ismini bile değiştirmemiş

Peki, bunu neye dayanarak söylüyor?
Hatırlar mısınız, Kılıçdaroğlu sık sık tarih veya saat verip "Bekleyin" diyordu. Geçen yılın sonbaharında önce "Kasımı bekleyin" dedi, sonra rotayı "3 Aralık"a kırdı.