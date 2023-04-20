7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kötü taklit! Projenin ismini bile değiştirmemiş

Şimdi de "300 milyar dolar" getirmekten söz ediyor. Neresinden tutsanız elinizde kalıyor. IMF ve Dünya Bankasını boş verin, Londra'nın tefecileri değil, kara para baronları bile bir araya gelse bu kadar parayı bulamaz. Emperyalistler de bir ülkeye bu kadar parayı "bedava" vermez.

