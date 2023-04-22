Nurdağı'nda köy evini teslim alan vatandaştan 7'li koalisyona: Başkan Erdoğan bu ülkenin profesörü! Siz daha doktor olamadınız
Gaziantep'in Nurdağı’nda düzenlenen törenle depremden etkilenen vatandaşlar evlerini teslim aldılar. İlk olarak Remzi Kavak ve eşi Şerife Kavak’a Başkan Erdoğan evlerini teslim etti. Törende söz alan Remzi Kavak "Koalisyon bu ülkeyi yönetemez. Neden yönetemez? Bunlar profesör değil. Bunlar doktor olacaklar. Bir stajlarını görsünler daha. Cumhurbaşkanı bu ülkenin profesörü oldu." sözleriyle içinde HDP'nin de yer aldığı 7'li ittifakı eleştirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Belpınar köyünde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Belpınar ve Mesthüyük köyleri ile Kahramanmaraş Türkoğlu Özbek köyünde yapılan köy evlerinin anahtar teslim törenine katıldı.
Köy evini teslim alan vatandaş Remzi Kavak, burada söz alarak Başkan Erdoğan'ın yaptığı çalışmalara ve kendilerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.
Kavak, "Başkan Erdoğan'a, Cumhur İttifakı başkanlarımıza, sayın valimize, belediye başkanımıza, kaymakamımıza, milletvekillerimize deprem nedeniyle gösterdikleri alakalara teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.
"BAŞKAN ERDOĞAN BU ÜLKENİN PROFESÖRÜ OLDU"
İçlerinde terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin de yer aldığı 7'li koalisyona da bir vatandaş olarak tepki gösteren Remzi Kavak, "Bu ülkeyi 6'lı masa yönetemez. Neden yönetemez? Bunlar profesör değil. Bunlar doktor olacaklar. Bir stajlarını görsünler daha. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan, ilçe başkanıyken ben de Nurdağı'nda üyeliğim vardı. İl delegesiydim. Cumhurbaşkanım ilçe başkanı oldu, belediye başkanı oldu, milletvekili oldu, başbakan oldu, Cumhurbaşkanı oldu ve bu ülkenin profesörü oldu. Diğerleri ise daha doktor olamadı. Sayın Davutoğlu sen bir zaman başbakandın ne oldu sana? Yazıklar olsun sana? Bir insan iyi dediği adama kötü der mi? Yakışır mı bu delikanlılığa." dedi.
"7'Lİ KOALİSYON BU ÜLKEYİ YÖNETEMEZ"
Diğer yandan Remzi Kavak, "7'li koalisyon bu ülkeyi yönetemez! Çıkıp 'Adalet yok' diyorlar. Nereye yok? Krallık mı var mutlakiyet mi var? Bugün Cumhurbaşkanı kadar söz hakkı almış konuşuyorum, demek ki hürriyet var." şeklinde konuştu.
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