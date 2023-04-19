CHP’nin uçuk vaatleri HDP’nin tehdit dili! 7’li koalisyonun amacı ne?

Elbette bu hamleler aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir. İşte o zaman çiftçimiz, emeklimiz, öğretmenimiz, öğrencimiz ve memurlarımız yaşadıkları ülkede tam bağımsız ekonomik modelin ne olduğunu daha iyi anlayacaklar. (CHP'li Özgür Özel'in altın vaadi ) Bunlar altın falan vermezler. Efendim bunların hiçbir vizyonları yok. Geleceğe dair plan ve projeleri yok. Sadece milletin günlük sıkıntılarından 'bir iktidar umudu doğar mı?' diye kolaycılığın peşindeler. İşte bunlar da vaatlere yansımış durumda. Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren projeler hakkında hiçbir vizyon ortaya koyamadan 'altın vereceğim, bedava dağıtacağım' diyerek hiçbir tutarlılığı olmayan samimiyeti olmayan devlet yönetme ciddiyetinden uzak beyanname ile milletin karşısına çıkmışlar."

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