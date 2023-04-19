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CHP’nin uçuk vaatleri HDP’nin tehdit dili! 7’li koalisyonun amacı ne?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 19.04.2023 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023
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CHP’nin uçuk vaatleri HDP’nin tehdit dili! 7’li koalisyonun amacı ne?

Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda keşfedilen Karadeniz gazı 170 kilometrelik deniz açıklığından karaya ulaştı. İlk test için yanma işlemleri başlatıldı. Tam bağımsız Türkiye vizyonu için çalışmalar sürüyor. Ramazan Bayramı’nda yeni müjdeler gelecek. Yeni Türkiye sağlam temeller üzerine yükselirken bir tarafta ucuz vaatler diğer tarafta ise HDP’nin tehdit dili var. Siyasetin ve gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan hukukçu Serkan Toper değerlendirdi.

Karadeniz gazı karaya çıkıyor. Yarın saat 20.23'te, Filyos Limanı'nda devreye girecek. Tam bağımsız Türkiye vizyonu çerçevesinde Türkiye enerjide de dışa bağımlılığı azaltıyor. Türkiye bu kritik adımları atarken CHP'nin uçuk vaatleri ve HDP'nin tehdit dili aynı şekilde devam ediyor.

HDP'li Hasip Kaplan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı, skandal ifadeler kullandı. Bunun yanında CHP'nin "uçuk vaat" siyaseti gündemde. Traktör iddiası boşa çıkan CHP'li Özgür Özel şimdi de altın vaadinde bulundu. "Kasa boş" diyenler altın dağıtmaya başladı. 7'li nin adayı Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolar vaadine ise Başkan Erdoğan tepki gösterdi. Erdoğan: vaat bohçasını açıp sonra ağzını bağlayanlardan değiliz." dedi.

Siyaset gündemini Serkan Toper canlı yayında şöyle değerlendirdi:

"Karadeniz gazının geldiğini ve yandığını görmek büyük bir olay. Duygulanmamak, gurur duymamak elde değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a emeği geçen herkese kendim adıma, evladım adına mensubu olduğum milletim adına teşekkür ediyorum. 24 Temmuz 2020'de Ayasıfya'nın açılışı kadar anlamlı benim için. Türk milletine hayırlı ve uğurlu olsun.

Ekonomik ve askeri bağımsızlık olmadan siyasi bağımsızlığın olmayacağını söylüyorduk. Hep söyledik geleceğin mimarı Cumhur İttifakı. Biz insanlarımızın ekonomik sıkıntılarının olduğunu biliyoruz ama bunlar 'size altın vereceğim' ya da 'yurt dışından uyuşturucu paralarını Türkiye'ye getireceğim' demekle çözülmüyor. İşte bu ekonomik sorunların kalıcı şekilde çözümün mimarı Cumhur İttifakı bir bir ortaya koyuyor. Enerji ve savunmada bağımlılığı sona erdirirseniz. Dünyaya tek pencereden bakmak yerine Doğu'ya ve Afrika'ya açılırsanız kalıcı ekonomik refahtan bahsedebilirsiniz.

Enerji bağımsızlığı için adımlar devam edecek. Petrol keşifleri olacak Mavi Vatan'da Türkiye dik duruşunu devam ettirebilecek. Cumhur İttifakı üyesi MHP'nin seçim beyannamesinde belirttiği üzere Türk Kuşağı üzerinde Türk devletleri ile hem askeri hem ekonomik iş birliği arttırıldığında enerji arzının garanti altına alınmasından çok rahatça bahsedebileceğiz. Nükleer enerjinin adımı atıldı, yenilenebilir enerjide Türkiye'de önemli bir noktaya geldi. İşte tüm bu taşları üst üste koyduğumuzda Karadeniz gazının karaya çıkıp evlere ulaşacak olması tarihi bir olay ve tarihi bir gündür.

Elbette bu hamleler aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir. İşte o zaman çiftçimiz, emeklimiz, öğretmenimiz, öğrencimiz ve memurlarımız yaşadıkları ülkede tam bağımsız ekonomik modelin ne olduğunu daha iyi anlayacaklar. (CHP'li Özgür Özel'in altın vaadi ) Bunlar altın falan vermezler. Efendim bunların hiçbir vizyonları yok. Geleceğe dair plan ve projeleri yok. Sadece milletin günlük sıkıntılarından 'bir iktidar umudu doğar mı?' diye kolaycılığın peşindeler. İşte bunlar da vaatlere yansımış durumda. Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren projeler hakkında hiçbir vizyon ortaya koyamadan 'altın vereceğim, bedava dağıtacağım' diyerek hiçbir tutarlılığı olmayan samimiyeti olmayan devlet yönetme ciddiyetinden uzak beyanname ile milletin karşısına çıkmışlar."

CHP’nin uçuk vaatleri! Vizyonsuzluk CHP'NİN UÇUK VAATLERİ! VİZYONSUZLUK

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