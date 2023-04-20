7'li koalisyon ABD'ye bağlılığı ilan etti! Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Ünal Çeviköz ABD medyasına konuştu
14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan seçimler tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Fondaş medyanın canlı yayınına katılan bir yazar 7'li koalisyonun ABD projesi olduğunu söylemiş ve yayından alınmıştı. 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Ünal Çeviköz'in açıklamaları ise bu yazarı doğrular cinsten oldu. Kandil'in desteğini de alan Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Çeviköz, iktidara gelmeleri halinde S-400'ler konusunda ABD'yi tatmin edecek bir yol bulacaklarını söyledi. Çeviköz, 7'lı koalisyonun ABD'yle koordinasyon ve iş birliğinin artırılmasına tam bağlı olduğunu da sözlerine ekledi.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Ünal Çeviköz, ABD medyasına konuştu. Sık sık tartışılan açıklamalar yapan Çeviköz, 6'lı koalisyonun ABD'yle ilişkilere tam bağlı olduğunu söyledi. S-400'ler konusuna da değinen Çeviköz, ABD'yi tatmin edecek bir yol bulacaklarını belirtti.
ÇEVİKÖZ: ABD İLE KOORDİNASYON VE İŞ BİRLİĞİNİN ARTIRILMASINA TAM BAĞLIYIZ
Çeviköz, ABD medyasına verdiği röportajda, 6'lı koalisyonun ABD ile ilişkileri düzelteceğini söyledi. Çeviköz, "Seçim sonrası yeni iktidar döneminde iç politikadaki demokratikleşme süreci ve yeni dış politika vizyonuyla beraber, Türkiye-ABD ilişkilerinin de daha fazla açılımlara ve ufka sahip olacağına inanıyoruz." dedi.
Çeviköz, daha sonra ise ABD ile 6'lı koalisyon arasındaki ilişkilere değinerek, "6'lı masa ABD ile koordinasyon ve iş birliğinin artırılmasına tam bağlıdır" ifadelerini kullandı.
"S-400'LER İÇİN ABD'Yİ TATMİN EDECEK BİR YOL BULACAĞIZ"
Türkiye'nin hava savunma gücünü artırmak için kendi özgür iredesi ile satın aldığı S-400'lere ABD tepki göstermişti. ABD, Türkiye'nin kendi kararını vermesine izin vermek istemezken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, S-400 konusunda kararlı bir tutum sergileyerek ABD'ye rest çekmişti. Çeviköz'e bu da soruldu. Çeviköz, "Elbette Türkiye bunları bir kenara atmayacaktır; çünkü parasını ödedik ve sistemi kurduk." dedi. Sonra ise ABD'yi tatmin etmenin peşine düştü.
Çeviköz, "Türkiye'nin F-35 projesine yeniden dahil olmasının ya da ABD ile savunma sanayii işbirliğini ilerletmesinin önündeki en büyük engellerden birinin Ruslardan S-400 alımı olduğunu biliyoruz. Anladığım kadarıyla; gelecekteki hükümet bu soruna bir çözüm bulmaya istekli olacaktır. Bu çözüme nasıl ulaşılacağı konusunda şimdiden bir yargıda bulunamam. NATO müttefiklerimizin S-400'lerin Türkiye topraklarındaki varlığına ilişkin güvenlik endişelerini tatmin edebilecek çeşitli mekanizmalar ya da seçenekler olabilir. Bu kaygıları gidermek için pek çok olasılık olduğunu düşünüyorum." dedi.
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