Karadeniz Doğal Gazı devrede! Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeleri açıkladı
Türkiye’nin bağımsızlık ateşi için tarihi gün bugün ve saatler 20.23'ü gösterdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Zonguldak Filyos Türkiye Petrolleri (TPAO) Limanı'nda "Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni"nde konuştu. Başkan Erdoğan, 85 milyonu mutlu edecek olan müjdeyi açıklıyor. 2 müjde birden veren Başkan Erdoğan, "Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz." dedi
Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı, güçlü adımları sayesinde dev projeleri içerideki ve dışarıdaki muhaliflerin "yapılamaz" deyip tüm engellemelerine rağmen bir bir hayata geçiriyor.
14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala Filyos Gaz İşleme Tesisi'nde bugün Başkan Erdoğan'ın katılımıyla 'Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni gerçekleşti.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"İKİNCİ BAYRAMIMIZ KARADENİZ GAZININ DEVREYE ALINMASIDIR"
Sevgili Zonguldaklılar, enerji sektörümüzün kıymetli temsilcileri, Türkiye Petrollerimizin kıymetli çalışanları, gururumuz, kıymetli madenciler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün Filyos'ta ülkemizin iki bayramını kutlamak üzere bir aradayız. Birisi inşallah yarın kavuşacağımız Ramazan bayramıdır. Ramazan bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Rabbimden milletimizin tamimiyle birlikte buradaki kardeşlerimizin her birini afetsiz, kazasız, belasız, huzurlu, mutlu, güvenli nice bayramlara eriştirmesini diliyorum. İkinci bayramımız ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda tarihi bir adım olan Karadeniz gazının devreye alınmasıdır. 2020 Ağustos'unda ilk adımı Filyos'ta Fatih gemimizin vurduğu sondajla atmıştık. Sahada 320 milyar metreküplük rezerv olduğunu göstermişti. İlave sondajlarla bu rakam 405 milyar metreküpe yükseldi. Fatih sondaj gemimize Kanuni gemisinin de katılımıyla 540 milyar metreküpe çıktı. Yavuz gemimizin de filomuza katılmasının ardından yaptırdığdığımız üç boyutlu modellemelerle gaz miktarı 652 milyar metreküp olarak tescillendi. Çayçuma 1 kuyusunda da 58 milyar metreküp rezerv keşfi yapıldı. Karadeniz'de 710 milyar metreküpe ulaştı rezervimiz.
"ÜLKEMİZİN YILLIK İHTİYACININ YAKLAŞIK YÜZDE 30'UNU BURADAN KARŞILAYABİLECEĞİZ"
Bu başarının gururu milletimizin tamamına aittir. Keşiften sadece 32 ay sonra bugün Karadeniz gazımızın devreye alınma töreniyle bu uzun ve meşakkatli yolculuğun en mutlu anına geldik. Sakarya sahasından ilk etapta günde 10 milyon metreküp, açacağımız yeni kuyularla günde 40 milyon metreküp Allah'ın izniyle gaz çıkartacağız. Tam kapasiteye çıktığımızda ülkemizin yıllık ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unu buradan karşılayabileceğiz.
"KANDİL'DEKİ TERÖR BARONLARINI PENSİLVANYA'DAKİ HAİNLERİ ÜZÜYORUZ"
Sadece ülkemizin doğalgazdaki dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltmakla kalmıyor, Filyos ve Zonguldak bölgesini önemli bir enerji, teknoloji, lojistik üssü haline getiriyoruz. Bugün 85 milyonu sevindirirken milletimize gerçekten büyük gurur yaşatırken, elbette bazılarını da üzüyoruz. Siyasi ikballerini insanımızın sıkıntılarına bağlayanları üzüyoruz. Türkiye'nin başarılarından rahatsız olanları üzüyoruz. Ülkemizin kalkınmasını, güçlenmesini istemeyenlerini, Kandil'deki terör baronlarını Pensilvanya'daki hainleri üzüyoruz.
"BAY BAY KEMAL VE MASA ARKADAŞLARINI ÜZÜYORUZ"
Her seçim öncesinde gaz buluyorlar iftirası atan karakter fukaralarını üzüyoruz. Ortada gaz maz yok diye dolanan o kifayetsiz muhterisleri üzüyoruz. Milletimizin sevinci, gururu, heyecanı ve zaferleri karşısında kâbus gören mankurtları üzüyoruz. Tabii bir de daha ilk günden itibaren bize yapamazsınız diyen hayırlı her işe çamur atan Bay Bay Kemal ve masa arkadaşlarını üzüyoruz. İnşallah bundan sonra yeni açılışlar, yeni eserler devreye aldığımız projelerle bu kaybedenler kulübünü üzmeyi sürdüreceğiz. Bunlara en büyük hayal kırıklığını 14 Mayıs'ta milletimiz tattıracağına inanıyorum.
Bu projenin tüm aşamalarında önceki dönem Enerji Bakanı Berat Bey'i, daha sonra Fatih Bey'in bütün bunların yanında TPAO'nun tüm yönetim kurulu başkan ve ekibine şahsım, milletim adına çok çok teşekkür ediyorum. BOTAŞ'a, yüklenici firmacılarımıza, mühendislerimize, işçilerimize velhasıl herkese milletim adına şükranlarımı sunuyorum.
"SENİN SIFATIN NE? ESRAR, EROİN Mİ LONDRA'DAKİ TÜCCARLARINA SATTIN?"
Kendi doğalgazımızı kullanacak vatandaşlarımızdan da ülkemizin bu değerinin keyfini huzurla, güvenle hayır duayla çıkarmalarını istiyorum. Kendi doğalgazını, kendi petrolünüzü, kendi kaynaklarınızı kullanmanız elbette önemli, hayatidir. Ama insanlarımızın aklına şu soruda mutlaka gelecektir; peki ülkemizin kendi gazına sahip olması benim günlük hayatıma ne fayda sağlayacak? Bu çok haklı bir sorudur. Size tabii Bay Bay Kemalvari yalanlarla bir şeyler söyleyecek değilim. "300 milyar dolar yurt dışından getirdim" diyor. Ne getirdin? Senin sıfatın ne? Esrar, eroin mi Londra'daki tüccarlarına sattın? Ne yaptın da getiriyorsun?
Detaylar geliyor...
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "KARADENİZ DOĞAL GAZI" PAYLAŞIMI:
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünyada 6-7 yıl süren keşfedilen gazı kullanılabilir hale getirme süresini tempoyla 3 yılın altına indirdiklerini belirterek, "Yaklaşık 10 bin personelin ve 50 geminin geceli gündüzlü çalışmasıyla ortaya çıkan bu başarının gururu milletimizin tamamına aittir." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, Filyos Gaz İşleme Tesisi'nde düzenlenen "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni"nin başlamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Başkan Erdoğan, "Müjdeler Olsun" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Dünyada 6-7 yıl süren keşfedilen gazı kullanılabilir hale getirme süresini biz tempomuzla 3 yılın altına indirdik. Yaklaşık 10 bin personelin ve 50 geminin geceli gündüzlü çalışmasıyla ortaya çıkan bu başarının gururu milletimizin tamamına aittir." değerlendirmesinde bulundu.
Paylaşımda, Başkan Erdoğan'ın tesiste çektirdiği bir fotoğrafa da yer verildi
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"TÜRKİYE'NİN BAĞIMSIZLIK ATEŞİ FİLYOS'TA DALGA DALGA YAYILIYOR
Başkan Erdoğan'dan önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni'nde konuştu.
Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Daha önce Karadeniz'de yabancı şirketlerle birçok sondaj yapmıştık. Ancak hiçbirinde neticeye varamadık. Türkiye'nin bir karar vermesi gerekiyordu. Ya bu şekilde devam edecektik ya da kendi teknolojimizle yola devam edecektir. İkincisini çektik. Yerli ve milli enerji politikasıyla arama ve sondaj gemilerini filomuza dahil ettim. Hamdolsun umutla çıktığımız bu yolun sonu müjdelerle noktalandı. Türkiye'nin bugün geldiği nokta sabrın, azmin, çalışmanın, bir olmanın, beraber olmanın sonucudur. Bize düşen çalışmaktı, gayret etmekti. Yılmadık, ümitsizliğe kapılmadık, inandık ve sonunda başaracağımızı biliyorduk. Geldiğimiz noktada her türlü zorluğa, ambargoya, her türlü yıldırmaya rağmen hamdolsun başardık. Bir hayalimiz vardı, inandık, mücadele ettik. Ay yıldızın yüzünü yere eğmedik. Her türlü önyargıyı yıktık, direnci kırdık. 'Arayamazsınız' dediler aradık, 'bulamazsınız' dediler bulduk, 'çıkaramazsınız' dediler çıkardık.
Türkiye'nin bağımsızlık ateşi Filyos'ta dalga dalga yayılıyor.
"DOĞALGAZ İHTİYACININ YÜZDE 30'UNU KARŞILAYACAK"
Bu eser 85 milyonun, bu gurur tüm Türkiye'nin. Karadeniz gazı dünyanın en kısa sürede yapılan deniz saha geliştirme projesi olarak kayıtlara geçti. Proje tam kapasiteye ulaştığında Türkiye'nin mevcut ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unu tek başına karşılayacak.
"TÜM KONUTLARIN 35 YILLIK DOĞALGAZ İHTİYACI"
Keşfimiz tüm konutların 35 yıllık doğalgaz ihtiyacını tek başına karşılayabilecek kapasiteye sahip. Bu süreçte Covid, küresel kriz ve depreme rağmen rekor zamanda projeyi tamamladık hamdolsun. 1071'de Malazgirt'te başlayan Selçuklu'dan miras Osmanlı'dan yadigar, Cumhuriyet'ten emanet, ruh, azim, cesaret ve inançla 100 yılı geride bırakan tecrübemizle yüzyıllara Türkiye Yüzyılı'na ilham olsun diye geliyoruz.
Türkiye'nin yerli ve milli enerji hamlesinin baş mimarı sayın Cumhurbaşkanımıza ilk günden bugüne kadar bizlere vermiş olduğu destek ve liderlikten ötürü şükranlarımı sunuyorum.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SAAT 19.23'TE "KARADENİZ DOĞAL GAZI" PAYLAŞIMI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 19.23'te "Müjdeler olsun, Karadeniz doğal gazımız Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun." paylaşımında bulundu.
Başkan Erdoğan, bu akşam Filyos Gaz İşleme Tesisi'nde düzenlenecek "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni" öncesinde sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Başkan Erdoğan, Cumhuriyet'in kuruluş tarihine atfen saat 19.23'te yaptığı paylaşımda, "Müjdeler olsun, Karadeniz doğal gazımız Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun." ifadesini kullandı.
Paylaşımdaki videoda, gazın bulunma aşamasından bugüne kadar geçen sürede yürütülen çalışmalardan kesitler yer aldı.
Başkan Erdoğan, Zonguldak Filyos'ta tören alanına girişinde yoğun ilgi ile karşılaştı.
Başkan Erdoğan vatadandaşlarla selamlaştı.
PROJEYİ İNCELEDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tören öncesi Filyos Limanı'na kurulan kara işleme tesislerini havadan inceledi.
Başkan Erdoğan, daha sonra seyir terasında toplantı yaparak çalışmalar hakkında yakından bilgi aldı.
(Başkan Erdoğan Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni dolayısıyla Zonguldak Filyos'ta.)
ENERJİ İTHALATINI AZALTACAK KARADENİZ GAZI, BÜTÇEYE MİLYARLARCA LİRA KATKI SAĞLAYACAK
Sakarya Gaz Sahası'ndan fazlar halinde çıkarılacak gazın ekonomiye milyarlarca lira katkıda bulunacağı öngörülüyor.
Enerjide doğal gaz ithalatıyla önemli ölçüde dışa bağımlı olan Türkiye, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) yürüttüğü Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi çerçevesinde 710 milyar metreküplük Karadeniz gazının şebekeye bağlanması için tarihi gün yaşanıyor.
Zonguldak'ın 170 kilometre açıklarında 2020'de yapılan ilk doğal gaz keşfi ve ardından karada 8 bin, denizde 2 binden fazla personelin iki yılı aşkın süredir üç vardiya esasıyla mesai harcadığı yerli gazın kullanıma sunulması için bu akşam, Türkiye'nin enerji sektöründe bir dönüm noktası.
Denizin 2 bin 200 metre altındaki Deniz Tabanı Üretim Tesisi'nden boru hatlarıyla 30 saatlik yolculuk ve yüzlerce test aşamasından geçerek Sakarya Gaz Sahası Kara Tesisi'ne ulaşan yerli gazın devreye alınması için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Filyos Gaz İşleme Tesisi'nde "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni" düzenliyor.
Yıllık yaklaşık 60 milyar metreküp gaz ithalatı yapan Türkiye için enerjide dışa bağımlılığının azalması ve ekonomik açıdan büyük katkı sunacak Karadeniz gazı, TPAO Filyos Münferit Yatırım Yeri'nde bulunan Sakarya Gaz Sahası Kara Tesisi'nde işlenecek.
Gazın içindeki muhtemel su ve yabancı maddeler burada ayrıştırılacak ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) standartlarına uygun hale getirilecek. Gaz akabinde BOTAŞ'a ait Ana Ölçüm İstasyonu'na ve ardından ulusal gaz şebekesine aktarılacak.
Yerli gazın mayısın ilk yarısında evlere verilmesi hedefleniyor.
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