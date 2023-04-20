Karadeniz Doğal Gazı devrede! Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeleri açıkladı

"ÜLKEMİZİN YILLIK İHTİYACININ YAKLAŞIK YÜZDE 30'UNU BURADAN KARŞILAYABİLECEĞİZ"

Bu başarının gururu milletimizin tamamına aittir. Keşiften sadece 32 ay sonra bugün Karadeniz gazımızın devreye alınma töreniyle bu uzun ve meşakkatli yolculuğun en mutlu anına geldik. Sakarya sahasından ilk etapta günde 10 milyon metreküp, açacağımız yeni kuyularla günde 40 milyon metreküp Allah'ın izniyle gaz çıkartacağız. Tam kapasiteye çıktığımızda ülkemizin yıllık ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unu buradan karşılayabileceğiz.

"KANDİL'DEKİ TERÖR BARONLARINI PENSİLVANYA'DAKİ HAİNLERİ ÜZÜYORUZ"

Sadece ülkemizin doğalgazdaki dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltmakla kalmıyor, Filyos ve Zonguldak bölgesini önemli bir enerji, teknoloji, lojistik üssü haline getiriyoruz. Bugün 85 milyonu sevindirirken milletimize gerçekten büyük gurur yaşatırken, elbette bazılarını da üzüyoruz. Siyasi ikballerini insanımızın sıkıntılarına bağlayanları üzüyoruz. Türkiye'nin başarılarından rahatsız olanları üzüyoruz. Ülkemizin kalkınmasını, güçlenmesini istemeyenlerini, Kandil'deki terör baronlarını Pensilvanya'daki hainleri üzüyoruz.

"BAY BAY KEMAL VE MASA ARKADAŞLARINI ÜZÜYORUZ"

Her seçim öncesinde gaz buluyorlar iftirası atan karakter fukaralarını üzüyoruz. Ortada gaz maz yok diye dolanan o kifayetsiz muhterisleri üzüyoruz. Milletimizin sevinci, gururu, heyecanı ve zaferleri karşısında kâbus gören mankurtları üzüyoruz. Tabii bir de daha ilk günden itibaren bize yapamazsınız diyen hayırlı her işe çamur atan Bay Bay Kemal ve masa arkadaşlarını üzüyoruz. İnşallah bundan sonra yeni açılışlar, yeni eserler devreye aldığımız projelerle bu kaybedenler kulübünü üzmeyi sürdüreceğiz. Bunlara en büyük hayal kırıklığını 14 Mayıs'ta milletimiz tattıracağına inanıyorum.

Bu projenin tüm aşamalarında önceki dönem Enerji Bakanı Berat Bey'i, daha sonra Fatih Bey'in bütün bunların yanında TPAO'nun tüm yönetim kurulu başkan ve ekibine şahsım, milletim adına çok çok teşekkür ediyorum. BOTAŞ'a, yüklenici firmacılarımıza, mühendislerimize, işçilerimize velhasıl herkese milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

"SENİN SIFATIN NE? ESRAR, EROİN Mİ LONDRA'DAKİ TÜCCARLARINA SATTIN?"

Kendi doğalgazımızı kullanacak vatandaşlarımızdan da ülkemizin bu değerinin keyfini huzurla, güvenle hayır duayla çıkarmalarını istiyorum. Kendi doğalgazını, kendi petrolünüzü, kendi kaynaklarınızı kullanmanız elbette önemli, hayatidir. Ama insanlarımızın aklına şu soruda mutlaka gelecektir; peki ülkemizin kendi gazına sahip olması benim günlük hayatıma ne fayda sağlayacak? Bu çok haklı bir sorudur. Size tabii Bay Bay Kemalvari yalanlarla bir şeyler söyleyecek değilim. "300 milyar dolar yurt dışından getirdim" diyor. Ne getirdin? Senin sıfatın ne? Esrar, eroin mi Londra'daki tüccarlarına sattın? Ne yaptın da getiriyorsun?

Detaylar geliyor...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "KARADENİZ DOĞAL GAZI" PAYLAŞIMI:



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünyada 6-7 yıl süren keşfedilen gazı kullanılabilir hale getirme süresini tempoyla 3 yılın altına indirdiklerini belirterek, "Yaklaşık 10 bin personelin ve 50 geminin geceli gündüzlü çalışmasıyla ortaya çıkan bu başarının gururu milletimizin tamamına aittir." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, Filyos Gaz İşleme Tesisi'nde düzenlenen "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni"nin başlamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Başkan Erdoğan, "Müjdeler Olsun" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Dünyada 6-7 yıl süren keşfedilen gazı kullanılabilir hale getirme süresini biz tempomuzla 3 yılın altına indirdik. Yaklaşık 10 bin personelin ve 50 geminin geceli gündüzlü çalışmasıyla ortaya çıkan bu başarının gururu milletimizin tamamına aittir." değerlendirmesinde bulundu.

Paylaşımda, Başkan Erdoğan'ın tesiste çektirdiği bir fotoğrafa da yer verildi

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