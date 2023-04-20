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Enerji bağımsızlığında ilk ateş! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den önemli açıklamalar

A Haber
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Giriş: 20.04.2023 21:01
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu. Dönmez, “İlk fazda günlük 10 milyon metreküp doğal gaz üretilecek” ifadelerini kullandı.
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