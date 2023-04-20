Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesi nedir 2023? Başkan Erdoğan hangi müjdeleri verdi, açıkladı?

BAŞKAN ERDOĞAN'IN MÜJDESİ NEDİR?

Türkiye'nin enerji ihtiyacının giderilmesine ve ekonomisine doğrudan çok büyük bir katkı sağlayacak Karadeniz gazının karaya ulaştırılması çalışmalarında büyük gün geldi.

Filyos Gaz İşleme Tesisi'nde Başkan Erdoğan'ın katılımıyla 'Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni' gerçekleşiyor. Başkan Erdoğan, tarihi günde açıklamalarda bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BEDAVA DOĞAL GAZ MÜJDESİ

Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarda ve sıcak su tüketiminde kullandığı doğal gazı 1 yıl boyunca ücretsiz vereceğiz.

Isınmada kullanılan doğal gazı 1 ay ücretsiz.

"DOĞALGAZA YÜZDE 75 İNDİRİM UYGULADIK"

Yüksek teknolojiye dayalı sanayimizi ihraçatla geliştirdik. Millet bahçeleri yaptık. Şehirlerimizdeki hayat kalitesini yükselttik. Filyos Deresi'ni bu limanla bütünleştirdik ve burayı ülkenin en önemli doğal gaz merkezi haline getirdik. Kalkınmanın temel altyapısı olan enerjimi sağladık. 21 yılda yaptığımız her yatırımlar insanımızın hayatını kolaylaştırmış olduk. Vatandaşımızı hayat pahalılığı konusunda yalnız bırakmadık. Doğal gazda yüzde 75 indirim uyguladık.