Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesi nedir 2023? Başkan Erdoğan hangi müjdeleri verdi, açıkladı?
Milyonlarca vatandaş Başkan Erdoğan'ın vereceği müjdeye odaklanmış durumda. Filyos Gaz İşleme Tesisi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 'Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni' gerçekleşti. Başkan Erdoğan, tarihi günde son dakika açıklamalarda bulunuyor.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yaptığı açıklama ile törende Erdoğan'ın müjde vereceğini duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından Başkan Erdoğan vereceği müjde merak konusu oldu. İşte haberin detayları...
"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdesi nedir, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. 20 Nisan (bugün) Filyos'ta Karadeniz doğalgazının devreye alınması törenine katılacak olan Başkan Erdoğan, törende önemli açıklamalarda bulunacak.Bakanı Fatih Dönmez, Erdoğan'ın törende vatandaşlara müjde vereceğini bildirmişti. İşte haberin ayrıntıları...
BAŞKAN ERDOĞAN'IN MÜJDESİ NEDİR?
Türkiye'nin enerji ihtiyacının giderilmesine ve ekonomisine doğrudan çok büyük bir katkı sağlayacak Karadeniz gazının karaya ulaştırılması çalışmalarında büyük gün geldi.
Filyos Gaz İşleme Tesisi'nde Başkan Erdoğan'ın katılımıyla 'Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni' gerçekleşiyor. Başkan Erdoğan, tarihi günde açıklamalarda bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BEDAVA DOĞAL GAZ MÜJDESİ
Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarda ve sıcak su tüketiminde kullandığı doğal gazı 1 yıl boyunca ücretsiz vereceğiz.
Isınmada kullanılan doğal gazı 1 ay ücretsiz.
"DOĞALGAZA YÜZDE 75 İNDİRİM UYGULADIK"
Yüksek teknolojiye dayalı sanayimizi ihraçatla geliştirdik. Millet bahçeleri yaptık. Şehirlerimizdeki hayat kalitesini yükselttik. Filyos Deresi'ni bu limanla bütünleştirdik ve burayı ülkenin en önemli doğal gaz merkezi haline getirdik. Kalkınmanın temel altyapısı olan enerjimi sağladık. 21 yılda yaptığımız her yatırımlar insanımızın hayatını kolaylaştırmış olduk. Vatandaşımızı hayat pahalılığı konusunda yalnız bırakmadık. Doğal gazda yüzde 75 indirim uyguladık.
HER KONUTA 25 METREKÜP BEDAVA
Karadeniz doğalgazının kullanılmaya başlanması ile birlikte vatandaşlara yönelik bir indirim ile ilgili uzun süredir çalışma yapılıyordu. Bu kapsamda belli formüller üzerinde duruldu. Karadeniz gazının evlere girmesinden sonra her konutun aylık 25 metreküplük doğalgaz giderinin devlet tarafından karşılanması öngörüldü.
25 METREKÜP DOĞALGAZ NE KADAR?
Devletin katkı sağlayacağı 25 metreküp belirlenirken evlerdeki doğalgaz tüketimine bakıldı. Mutfakta kullanılan tüketim miktarının ücretsiz verilmesi gündeme geldi. Bu da yaklaşık 25 metreküpe denk geliyor. Bazı evlerde bu rakamın sıcak su harcamalarına da yeteceği belirtiliyor.
Böylece devlet bugünkü fiyatlarda her konutun doğalgaz faturasının 130 liralık bölümünü karşılamış olacak.
ABONE SAYISI YAKLAŞIK 15 KATINA ÇIKTI
Son 20 yılda yapılan çalışmalarla doğal gaz kullanım imkanı sunulan vatandaş sayısı 3 kattan fazla artarak 69 milyona yükseldi. 1,3 milyon olan doğal gaz abone sayısı ise 19,1 milyona çıktı.
Böylelikle ülke nüfusunun yüzde 81'ine doğal gaz kullanım imkanı ve konforuna kavuştu.
İktidarın yaptığı planlamalara göre 2026 döneminde 299 yerleşim yerine daha doğal gaz arzının sağlanması hedefleniyor.
19,8 milyonluk abone dikkate alındığında vatandaşa aylık yaklaşık 2,5 milyar, yıllık 30,8 milyarlık bir destek sağlanmış olacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- DOĞALGAZ METREKÜP HESAPLAMA! 1 m3 doğalgaz ne kadar, kaç TL 2023? Bir evin aylık ortalama doğalgaz tüketimi...
- İstanbul, Ankara, İzmir doğalgaz metreküp fiyatı kaç TL? İGDAŞ, Başkent, İzmirGaz doğalgaz fiyatları ne kadar?
- Doğal gaz 1 ay ücretsiz mi olacak? Doğalgaz bedava, ücretsiz mi oldu?
- Muğla, Trabzon, Erzurum'da bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? 81 il Ramazan Bayramı namaz saatleri 2023!
- Burdur, Bartın, Edirne bayram namaz saatleri: Burdur, Bartın ve Edirne bayram namazı saat kaçta 2023?
- Kayseri, Kahramanmaraş, Van'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namaz saatleri 2023!
- Sinop, Gümüşhane, Bayburt bayram namaz saatleri: Sinop, Gümüşhane, Bayburt bayram namazı saat kaçta kılınacak 2023?
- 21 Nisan marketlerin çalışma saatleri! Ramazan Bayramı'nda Tarım Kredi, Carrefour, Migros, File market kaça kadar açık?
- Bayramda marketler açık mı, saat kaça kadar açık? BİM, A101, ŞOK market Ramazan Bayramı çalışma saatleri 2023!
- AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?
- Ramazan Bayramı gecesi kılınacak namaz! Bayram gecesi namazı 10 rekat nasıl kılınır? Ramazan Bayramı gecesi ibadetleri, duaları...
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesi nedir 2023? Başkan Erdoğan hangi müjdeleri verdi, açıkladı?