Karadeniz gazı müjdelerle geliyor! İşte Türkiye’nin bağımsızlık ateşinin öyküsü
İstanbul'un fethinin 567. yılında Karadeniz'e uğurlanan Fatih Sondaj gemisi, Türkiye'nin önünde yeni bir sayfa açtı. Milli enerji çağına giden yolda 710 milyonmetreküp gaz şebekeye verilecek. İşte Karadeniz gazının serüveni…
Karadeniz, bir kez daha müjdeye hazırlanıyor. İstanbul'un fethinin 567. yılında Karadeniz'e uğurlana Fatih sondaj gemisi, Türkiye'nin önünde yeni bir sayfa açtı. Milli enerji çağı, dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın 2017'deki yerli filo hamlesi ile başladı. Berat Albayrak o dönem, "Artık 3 tarafı denizlerle çevrili bir ülke olarak bölge coğrafyasındaki denizleri çok ama çok aktif kullanacağız. Bir gemimizim Karadeniz de bir gemimiz Akdeniz'de hiç durmadan sadece 2 boyutlu değil 3 boyutlu sismik aramayla tüm resmi önümüze koyacak" sözlerini kullandı.
29 Mayıs 2020'de Haydarpaşa Limanı'ndan yola çıkan Fatih sondaj gemisi, Karadeniz'e açılarak 20 Temmuz 2020'de ilk sondajına başladı. Bir ay gibi bir sürede kıyıdan 170 kilometre uzaktaki Sakarya Gaz Sahası'ndaki keşfin müjdesi geldi. Tuna-1 lokasyonundaki 320 milyar metreküp Türkiye tarihindeki en büyük doğal gaz keşfi oldu. Tarihler 21 Ağustos'u 2020'yi gösterdiğinde Başkan Erdoğan ilk müjdeyi verdi.
Her şey bir hayalle başladı. Hayaller iradeyle buluştu. Enerjide milli adım yolculuğuna dönüştü. Fatih'i, Yavuz ve Kanuni takip etti, ardından da Abdülhamid Han sondaj gemisi envantere dahil oldu. Müjdelerin arkası kesilmedi. 17 Ekim 2020'de Tuna-1 kuyusunda 85 milyar metreküplük keşifle rezerv miktarı 405 milyar metreküpe ulaştı. 4 Haziran 2021'de, Amasra-1 kuyusundaki 135 milyar metreküplük keşifle rezerv 540 milyar metreküpe çıktı. Ve Karadeniz'den gelen son güzel haber. Rezerv 710 milyar metreküpe ulaştı. 50'den fazla gemi Karadeniz'de gece gündüz çalıştı. Kuyu başı vanalarının deniz tabanına indirilmesi en kritik aşamalardan biri oldu. Sırasıyla peçenek ve çepni vanaları yerleştirildi.
Keşfedilen rezerv doğalgaz zenginliğinin ilk fazı. Sakarya gaz sahası geliştirme projesi kapsamında ilk fazda 10 kuyu açıldı. Kuyulardan günde 10 milyon metreküp doğalgaz üretilecek. Gazın karaya çıkarılması için de Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki Filyos Limanı'nda dev bir yatırıma imza atıldı. Çıkarılan gaz, denizin 2 bin 200 metre altına döşenen 170 kilometrelik boru hattıyla karaya taşındı. Doğalgaz, Filyos'ta işlendikten sonra 36 kilometrelik Botaş hattına aktarılacak. Projenin ikinci fazının da 2024-2025 yıllarında tamamlanması öngörülüyor. 30 kuyu daha açılarak, günlük üretim 40 milyon metreküpe çıkacak.
Tam kapasiteye ulaşıldığında Türkiye'nin mevcut yıllık doğalgaz ihtiyacının yüzde 30'unu tek başına karşılayacak. Türk gazı ülkenin küresel doğalgaz piyasasındaki pazarlık gücünü de artıracak. 2025-2026 yılları arasında Rusya ve İran ile doğalgaz kontratları bitecek Türkiye'nin kendi gazını üretmesi, pazarlık masasında elini de güçlendirecek. Bu da yeni kontratlarda ithalat faturasına yansıyacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bayramda ücretsiz otoyol ve köprü listesi 2023 | 20-23 Nisan İstanbul'da bedava olan yollar hangileri? Köprüler, toplu taşıma ücretsiz mi?
- BAYRAM NAMAZI SAATİ Diyanet 2023 | Ankara, İstanbul, İzmir... İl il Ramazan bayramı namazı saati ne zaman, kaçta kılınacak?
- Afyonkarahisar, Erzincan, Artvin bayram namaz saatleri: Afyonkarahisar, Erzincan ve Artvin bayram namazı saat kaçta 2023?
- MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? MSÜ sınavı ne zaman açıklanacak?
- Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı var mı, verilecek mi? Öğrencilere bayram harçlığı ne zaman 2023?
- Batman, Zonguldak, Çanakkale bayram namazı saati: Batman, Zonguldak ve Çanakkale'de bayram namazı saat kaçta? (Diyanet 2023)
- Emekliye intibak hesabı ayyuka çıktı! 2000 sonrası SSK - Bağkur'lu nasiplenecek! 8.439 TL + 1.300 TL maaş! 4A, 4B emekliler...
- Kocaeli, Hatay, Samsun bayram namazı saati: Kocaeli, Hatay ve Samsun'da bayram namazı saat kaçta? (Diyanet 2023)
- Sakarya bayram namazı saati: Sakarya'da bayram namazı saat kaçta? (Diyanet 2023)
- Emeklilik kademeli yaş indirimi netleşti! Yeni reform yolda, 9 Eylül 1999 sonrası yararlanacak! 50-51-52-53-54 yaşında emeklilik! Bağkur'lulara yaş tablosu...
- Ramazan Bayramı namazında okunacak dualar | Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Evde bayram namazı kılınır mı, nasıl?
- Arefe günü PTT ve kargolar çalışıyor mu? Arefe günü kargolar açık mı, kapalı mı? İşte 20 Nisan Yurtiçi, Aras, MNG, Sürat çalışma saatleri...