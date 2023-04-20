Karadeniz gazı müjdelerle geliyor! İşte Türkiye’nin bağımsızlık ateşinin öyküsü

Karadeniz, bir kez daha müjdeye hazırlanıyor. İstanbul'un fethinin 567. yılında Karadeniz'e uğurlana Fatih sondaj gemisi, Türkiye'nin önünde yeni bir sayfa açtı. Milli enerji çağı, dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın 2017'deki yerli filo hamlesi ile başladı. Berat Albayrak o dönem, "Artık 3 tarafı denizlerle çevrili bir ülke olarak bölge coğrafyasındaki denizleri çok ama çok aktif kullanacağız. Bir gemimizim Karadeniz de bir gemimiz Akdeniz'de hiç durmadan sadece 2 boyutlu değil 3 boyutlu sismik aramayla tüm resmi önümüze koyacak" sözlerini kullandı.