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Karadeniz gazı müjdelerle geliyor! İşte Türkiye’nin bağımsızlık ateşinin öyküsü

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Giriş Tarihi: 20.04.2023 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023
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Karadeniz gazı müjdelerle geliyor! İşte Türkiye’nin bağımsızlık ateşinin öyküsü

İstanbul'un fethinin 567. yılında Karadeniz'e uğurlanan Fatih Sondaj gemisi, Türkiye'nin önünde yeni bir sayfa açtı. Milli enerji çağına giden yolda 710 milyonmetreküp gaz şebekeye verilecek. İşte Karadeniz gazının serüveni…

Karadeniz, bir kez daha müjdeye hazırlanıyor. İstanbul'un fethinin 567. yılında Karadeniz'e uğurlana Fatih sondaj gemisi, Türkiye'nin önünde yeni bir sayfa açtı. Milli enerji çağı, dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın 2017'deki yerli filo hamlesi ile başladı. Berat Albayrak o dönem, "Artık 3 tarafı denizlerle çevrili bir ülke olarak bölge coğrafyasındaki denizleri çok ama çok aktif kullanacağız. Bir gemimizim Karadeniz de bir gemimiz Akdeniz'de hiç durmadan sadece 2 boyutlu değil 3 boyutlu sismik aramayla tüm resmi önümüze koyacak" sözlerini kullandı.

29 Mayıs 2020'de Haydarpaşa Limanı'ndan yola çıkan Fatih sondaj gemisi, Karadeniz'e açılarak 20 Temmuz 2020'de ilk sondajına başladı. Bir ay gibi bir sürede kıyıdan 170 kilometre uzaktaki Sakarya Gaz Sahası'ndaki keşfin müjdesi geldi. Tuna-1 lokasyonundaki 320 milyar metreküp Türkiye tarihindeki en büyük doğal gaz keşfi oldu. Tarihler 21 Ağustos'u 2020'yi gösterdiğinde Başkan Erdoğan ilk müjdeyi verdi.

Her şey bir hayalle başladı. Hayaller iradeyle buluştu. Enerjide milli adım yolculuğuna dönüştü. Fatih'i, Yavuz ve Kanuni takip etti, ardından da Abdülhamid Han sondaj gemisi envantere dahil oldu. Müjdelerin arkası kesilmedi. 17 Ekim 2020'de Tuna-1 kuyusunda 85 milyar metreküplük keşifle rezerv miktarı 405 milyar metreküpe ulaştı. 4 Haziran 2021'de, Amasra-1 kuyusundaki 135 milyar metreküplük keşifle rezerv 540 milyar metreküpe çıktı. Ve Karadeniz'den gelen son güzel haber. Rezerv 710 milyar metreküpe ulaştı. 50'den fazla gemi Karadeniz'de gece gündüz çalıştı. Kuyu başı vanalarının deniz tabanına indirilmesi en kritik aşamalardan biri oldu. Sırasıyla peçenek ve çepni vanaları yerleştirildi.

Keşfedilen rezerv doğalgaz zenginliğinin ilk fazı. Sakarya gaz sahası geliştirme projesi kapsamında ilk fazda 10 kuyu açıldı. Kuyulardan günde 10 milyon metreküp doğalgaz üretilecek. Gazın karaya çıkarılması için de Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki Filyos Limanı'nda dev bir yatırıma imza atıldı. Çıkarılan gaz, denizin 2 bin 200 metre altına döşenen 170 kilometrelik boru hattıyla karaya taşındı. Doğalgaz, Filyos'ta işlendikten sonra 36 kilometrelik Botaş hattına aktarılacak. Projenin ikinci fazının da 2024-2025 yıllarında tamamlanması öngörülüyor. 30 kuyu daha açılarak, günlük üretim 40 milyon metreküpe çıkacak.

Tam kapasiteye ulaşıldığında Türkiye'nin mevcut yıllık doğalgaz ihtiyacının yüzde 30'unu tek başına karşılayacak. Türk gazı ülkenin küresel doğalgaz piyasasındaki pazarlık gücünü de artıracak. 2025-2026 yılları arasında Rusya ve İran ile doğalgaz kontratları bitecek Türkiye'nin kendi gazını üretmesi, pazarlık masasında elini de güçlendirecek. Bu da yeni kontratlarda ithalat faturasına yansıyacak.

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