1 m3 doğalgaz ne kadar, kaç TL 2023? DOĞALGAZ METREKÜP HESAPLAMA! Bir evin aylık ortalama doğalgaz tüketimi...

"1 m3 doğalgaz ne kadar, kaç TL 2023?" sorusu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ücretsiz doğalgaz açıklaması sonrası merak konusu oldu. Başkan Erdoğan son dakika açıklamasında, "Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğalgazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz"dedi. Peki, "1 m3 doğalgaz ne kadar, kaç TL 2023?"