1 m3 doğalgaz ne kadar, kaç TL 2023? DOĞALGAZ METREKÜP HESAPLAMA! Bir evin aylık ortalama doğalgaz tüketimi...
"1 m3 doğalgaz ne kadar, kaç TL 2023?" sorusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son dakika açıklamalarının ardından gündeme getirildi. Başkan Erdoğan, Filyos'ta Karadeniz doğalgazının devreye alınması töreninde milyonların beklediği müjdeyi açıkladı Erdoğan, mutfakta kullanılan gaz için ve konutlarda kullanılan doğal gaz için belirli sürelerde ücret alınmayacağını belirtti. Peki, "1 m3 doğalgaz ne kadar, kaç TL 2023?"
"1 m3 doğalgaz ne kadar, kaç TL 2023?" sorusu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ücretsiz doğalgaz açıklaması sonrası merak konusu oldu. Başkan Erdoğan son dakika açıklamasında, "Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğalgazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz"dedi. Peki, "1 m3 doğalgaz ne kadar, kaç TL 2023?"
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 1 YIL ÜCRETSİZ DOĞAL GAZ MÜJDESİ!
Karadeniz Doğalgazı Devreye Alma Töreni'nde müjdeleri paylaşan Başkan Erdoğan, konutlarda ve mutfaklarda kullanılan doğalgaz için beklenen haberi verdi.
Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Doğal gaz faturasını düşürecek iki müjdeyi paylaşmak istiyorum. Birinci müjdeyi açıklıyorum; Vatandaşımızın mutfaklarında ve sıcak suyunda kullandıkları doğal gazı ücretsiz veriyoruz. Birçok aile neredeyse hiç fatura ödemeyeceği anlamına geliyor.
Şimdi de Karadeniz gazının sevincini, mutluluğunu 85 milyon doya doya yaşayabilelim diye 2.müjdemizi açıklıyorum. Bir ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğal gaz tüketiminden ücret almayacağız."
1 METREKÜP DOĞALGAZ NE KADAR?
TÜİK'in açıkladığı verilere göre Konutlarda, 1 m3 doğal gaz için tüketicilerin 2022 yılı I. döneminde ödediği tutar bir önceki döneme göre %31,8 artarak ortalama 295,3 kuruş olmuştur.
25 METREKÜP DOĞALGAZ NE KADAR, KAÇ TL?
Böylece devlet bugünkü fiyatlarda her konutun doğalgaz faturasının 130 liralık bölümünü karşılamış olacak.
EVLERE ÜCRETSİZ DOĞALGAZ NE ZAMAN VERİLECEK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmesi beklenen müjdeye göre ücretsiz doğalgaz uygulaması, Karadeniz gazının evlere verilmeye başlanmasıyla başlayacak.
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