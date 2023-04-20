Karadeniz gazı dünya manşetinde! ’Türkiye’nin enerji hediyesi için sahne kuruluyor’ diyerek duyurdular

ABD MEDYASI: TÜRKİYE'NİN ENERJİ HEDİYESİ İÇİN SAHNE KURULUYOR

Türkiye'nin doğalgaz keşfi ve heyecanla beklenen tören bugün dünyanın da önemli gündem maddelerinden biri oldu.

ABD medyası Sakarya sahasının Karadeniz'de keşfedilen en büyük doğalgaz kaynağı olduğunu vurgularken Bloomberg 'Türkiye seçim öncesi enerji hediyesi için sahne kuruyor' başlığını kullandı.