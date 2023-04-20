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Haberler Galeri Karadeniz gazı dünya manşetinde! 'Türkiye'nin enerji hediyesi için sahne kuruluyor' diyerek duyurdular

Karadeniz gazı dünya manşetinde! 'Türkiye'nin enerji hediyesi için sahne kuruluyor' diyerek duyurdular

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz Cuma namazı çıkışında Karadeniz'de bulunan 710 milyar metreküplük gazın 20 Nisan'da devreye alınacağını söylemişti. Başkan Erdoğan'ın müjdesi ile birlikte bölgede hazırlıklar devam ederken Karadeniz gazı dünyanın gündemine oturdu.

Giriş Tarihi: 20.04.2023 13:11 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 13:11
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Karadeniz gazı dünya manşetinde! ’Türkiye’nin enerji hediyesi için sahne kuruluyor’ diyerek duyurdular

Karadeniz'de bulunan 710 milyar metreküplük gazın karaya ulaşması tamamlandı. Karadeniz doğalgazı bugün saat 20.23'te Filyos'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı tören ile devreye alınacak.

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Karadeniz gazı dünya manşetinde! ’Türkiye’nin enerji hediyesi için sahne kuruluyor’ diyerek duyurdular

ABD MEDYASI: TÜRKİYE'NİN ENERJİ HEDİYESİ İÇİN SAHNE KURULUYOR

Türkiye'nin doğalgaz keşfi ve heyecanla beklenen tören bugün dünyanın da önemli gündem maddelerinden biri oldu.

ABD medyası Sakarya sahasının Karadeniz'de keşfedilen en büyük doğalgaz kaynağı olduğunu vurgularken Bloomberg 'Türkiye seçim öncesi enerji hediyesi için sahne kuruyor' başlığını kullandı.

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Karadeniz gazı dünya manşetinde! ’Türkiye’nin enerji hediyesi için sahne kuruluyor’ diyerek duyurdular

Gazete bulunan gazın Türkiye'nin yılda 53 milyar metreküp olan cari tüketiminin yaklaşık dörtte birini karşılamak için yeterli olacağına dikkat çekti.

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Karadeniz gazı dünya manşetinde! ’Türkiye’nin enerji hediyesi için sahne kuruluyor’ diyerek duyurdular

ARAP MEDYASI: TÜRK ENERJİ SEKTÖRÜNÜN VE EKONOMİSİNİN BÜYÜMESİNE ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAK

Arap medyası Sakarya projesinin enerjide dışa bağımlılığını azaltacağını ve hane halkı faturalarını düşüreceğini vurguladı.

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Karadeniz gazı dünya manşetinde! ’Türkiye’nin enerji hediyesi için sahne kuruluyor’ diyerek duyurdular

ArabNews'de yer alan haberde, "Sakarya doğal gaz sahasından üretilecek gaz, Türkiye'nin iç talebinin yüzde 25 ila yüzde 30'unu karşılayabildiği için Türk enerji sektörünün gelişmesine ve ekonominin büyümesine önemli katkı sağlayabilir." ifadeleri kullanıldı.