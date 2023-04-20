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Karadeniz gazı dünya manşetinde! 'Türkiye'nin enerji hediyesi için sahne kuruluyor' diyerek duyurdular
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz Cuma namazı çıkışında Karadeniz'de bulunan 710 milyar metreküplük gazın 20 Nisan'da devreye alınacağını söylemişti. Başkan Erdoğan'ın müjdesi ile birlikte bölgede hazırlıklar devam ederken Karadeniz gazı dünyanın gündemine oturdu.
Giriş Tarihi: 20.04.2023 13:11Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 13:11