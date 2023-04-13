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Cunda Adası kesin korunacak hassas alan ilan edildi! Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.04.2023
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Cunda Adası kesin korunacak hassas alan ilan edildi! Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete’de

Trabzon'un Of, Sivas'ın Zara ve Adıyaman'ın Besni ilçelerindeki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verilirken, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi sınırları içerisinde bulunan Cunda Adası kesin korunacak hassas alan ilan edildi.

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