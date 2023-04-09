Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: PKK’dan açık destek alan Kemal Kılıçdaroğlu’nu nasıl cumhurbaşkanı yaparsınız

'O kadar güzel bir mutabakat metni yaptık ki Avrupa bize aferin diyecek' diyorlar. 'İHA'lara, SİHA'lara dokunacağız' diyen bir Altılı Masa var. '100 yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz' diyen bir HDP var. Bu değişim acaba neleri kapsıyor? Bu bir özerklik mi, eyalet sistemi mi? Bu noktada aslında en büyük tepkiyi CHP'nin vermesi gerekirdi. Ama cumhurbaşkanı seçilelim diye hiç sesleri çıkmıyor.