Yeniden Refah Partisi’nden CHP’ye “Erbakan” tepkisi: Erbakan Hocamızın adı ağzına bile yakışmıyor
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi'ni hedef almış, "Kılıçdaroğlu, Erbakan hocamızın kemiklerinin sızlamasına müsaade etmeyecek." demişti. Öztrak'ın bu açıklaması yine oy kaygısını gözler önüne serdi. Ancak bu millet CHP'nin geçmişte merhum Erbakan'a yaptığı eziyeti unutmadı. Öyle ki Kemal Kılıçdaroğlu, merhum Başbakan Erbakan'ı hapse attırmak için Anayasa Mahkemesi'ne dilekçe veren CHP milletvekillerinden biriydi.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı hedef almıştı.
CHP'Lİ FAİK ÖZTRAK'A "ERBAKAN" TEPKİSİ
Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Güner ise sosyal medya hesabından CHP'li Öztrak'ın sözlerine çok sert cevap verdi.
Güner, "Erbakan Hocamızın adı bile ağzınıza yakışmıyor. Ayasofya'yı müze yaparak, İstanbul Sözleşmesini geri getirerek, Çocukların Kur'an-ı Kerim öğrenmesini engelleyerek, siz ancak Mücahit Kılıçdaroğlu diye bağıranları mutlu edersiniz.'' ifadelerini kullandı.
Öztrak'ın bu açıklaması akıllara CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, Erbakan'ın cezaevine atılması için AYM'ye yaptığı başvuruyu hatırlattı.
CHP ve Kılıçdaroğlu, Erbakan'a 2 yıl 4 ay hapis cezası verilen davada aktif rol üstlenmişti.
CHP'li 110 milletvekili, kanunun iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. O CHP'lilerin arasında Kemal Kılıçdaroğlu da vardı.
Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, "O dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan talimatıyla AK Partili milletvekilleri harekete geçilerek infaz düzenlemesinde bir değişiklik yapmışlar 65 yaşını geçmiş insanların cezalarını evlerinde çekmelerinde imkan tanıyan bir düzenleme yapmışlardı. 2006 müracat edip tam da o günlerde Erbakan Hocanın cezasını evde çekme düzenlemesinin iptali için başvuranların bugünlerde Erbakan Hocayla ilgili güzellemeler yaptıklarını unutmamak gerekiyor." ifadelerini kullandı.
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