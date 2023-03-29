Yeniden Refah Partisi’nden CHP’ye “Erbakan” tepkisi: Erbakan Hocamızın adı ağzına bile yakışmıyor

Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, "O dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan talimatıyla AK Partili milletvekilleri harekete geçilerek infaz düzenlemesinde bir değişiklik yapmışlar 65 yaşını geçmiş insanların cezalarını evlerinde çekmelerinde imkan tanıyan bir düzenleme yapmışlardı. 2006 müracat edip tam da o günlerde Erbakan Hocanın cezasını evde çekme düzenlemesinin iptali için başvuranların bugünlerde Erbakan Hocayla ilgili güzellemeler yaptıklarını unutmamak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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