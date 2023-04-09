Hizmet siyasetinde yeni durak Pendik! Başkan Erdoğan 168 projenin açılışını yapacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pendik’e gelerek tamamlanmış 168 projenin toplu açılışını gerçekleştirecek. Bu eserlerin arasında yer alan Pendik Yeni Nesil Yaşam Merkezi ve Gençlik Kampı gibi tesisler donanımları ve sağladıkları hizmetlerle dikkat çekiyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pendik'e geliyor. 9 Nisan Pazar günü gerçekleşecek ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilçe genelinde yapımı tamamlanmış eserlerin açılış törenini gerçekleştirecek. Törende alt ve üst yapı yatırımlarına hız kesmeden devam eden Pendik Belediyesinin yapımını tamamladığı 168 eserin açılışı yapılacak. Tören Çamçeşme Mahallesi Marmara Caddesi'nde 9 Nisan Pazar günü 15.00'te yapılacak. Konuyla ilgili konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin: "Pendik, pazar günü Cumhurbaşkanımızın da teşrifiyle tarihi bir gün yaşayacak. 168 projemizin açılışını yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Açılışını yapacağımız projelerimiz arasında yer alan Kaynarca Yeni Nesil Yaşam Merkezimiz içerisindeki bowling salonu, kütüphanesi, spor alanları ve daha birçok donanımıyla öne çıkıyor. Aynı zamanda gençlerimiz için açtığımız Gençlik Kampı'mızda yine doğanın içerisinde onlara sınav stresini atmaları için fırsat tanıyor." ifadelerinde bulundu.
KAYNARCA YENİ NESİL YAŞAM MERKEZİ AÇILIYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinde açılacak projelerden biri Kaynarca Yeni Nesil Yaşam Merkezi. İlçede sporu bir yaşam biçimi haline getirmek için kentin dört bir yanına spor kompleksi inşa eden Pendik Belediyesi, 14. spor tesisini Kaynarca Mahallesi'nde "Yeni Nesil Yaşam Merkezi"nde yaptı. Toplamda 11 bin 582 metrekarelik kullanım alanına sahip olan merkez, zemin dahil 4 kattan oluşuyor. Komplekste yarı olimpik yüzme havuzu, bowling ve basketbol salonları, minder sporları ve fitness alanlarının yanı sıra diğer spor komplekslerinden farklı olarak kütüphane, kitap kafe, bilim merkezi, teknoloji merkezi, Green Box salonu, e-spor salonu ve eğitim amaçlı sınıflar yer alıyor. Tesisi ziyaret eden biri, gün içerisinde spordan kitap okumaya, bowling oynamaktan kafesinde bir kahve içmeye kadar çeşitli aktiviteleri tesiste gerçekleştirebiliyor.
DOĞANIN İÇERİSİNDE "GENÇLİK KAMPI"
Cumhurbaşkanımızın açacağı projelerden öne çıkan bir diğer tesis ise Gençlik Kampı. Pendik Belediyesi Gençlik Kampı'nda doğanın içerisinde temiz havada gençleri ağırlıyor. 25 bin metrekare alan üzerine yapılan kamp yerinde gençler, kendileri için hazırlanan etkinliklerle unutulmaz ve keyifli dakikalar yaşıyor. Gençlik Kampı, şehir hayatının karmaşasından uzak doğayla baş başa zaman geçirme imkanı sunuyor. İçinde pek çok ünite yer alan kampta 40'ar kişilik 3 obalı konaklama alanı, okçuluk, matrak oyunları, plaj voleybolu ve futbol gibi çeşitli spor branşları için etkinlik alanları, 1.700 metre uzunluğunda doğa yürüyüşü parkuru ve dinlenme alanları yer alıyor. Kamp alanında; ateş yakma, doğa yürüyüşü, macera parkuru, dağ bisikleti, satranç, mangala, okçuluk, futbol, basketbol, voleybol, badminton, masa tenisi, halat çekme, çuval yarışı, canlı langırt, film ve belgesel gösterimi, müzik, eğitim seminerleri, tiyatro, kitap değerlendirme vb. gibi etkinlikler gerçekleştirilebiliyor. Komplekste bulunan kamp ateşi yeri de unutulmaz sohbetlere ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapıyor.
ALTERNATİF BAĞLANTI YOLU ÇALIŞMALARI BİR BİR TAMAMLANIYOR
Pendik Belediyesi ekipleri tüm etapları bittiğinde sürücülere hem zaman hem de yakıt tasarrufu sağlayacak Kartal-Pendik-Tuzla Arası Alternatif Bağlantı Yolu çalışmasında 5. etaba geçerken yakın zamanda Aydos Orman Caddesi'ni de bu yola bağlayacak. Yolun 2. etabı olan Abdülhamid Han Caddesi trafiğe açıldı. "Kartal-Pendik-Tuzla Alternatif Bağlantı Yolu" tamamen bittiğinde Velibaba, Ertuğrulgazi, Yayalar, Sülüntepe, Şeyhli, Güllübağlar, Ramazanoğlu, Sanayi, Kavakpınar, Orhangazi, Fatih ve Ahmet Yesevi olmak üzere 12 mahalleyi birbirine bağlayacak. Pendik Belediyesi ekiplerinin sürdürdüğü bir diğer yol çalışması da "Velibaba-Tersane Bağlantı Yolu Alternatif Yol" Projesi. Toplam uzunluğu 9 km olan yolun 2 km'lik bölümü tamamen bitirildi. Esenler, Güllübağlar ve Çamçeşme Mahallelerinden geçen yol, Kavakpınar TEM Bağlantı Yolu'na bağlanacak. Çamlık ve Sülüntepe bölgelerinden havaalanı yoluna alternatif ulaşım sağlayacak olan Kurtköy Dereyolu ise tamamlandı. 4 etaptan oluşan ve 2,5 km'lik uzunluğa sahip yol, Kurtköy Mahallesi'nde derenin her iki yanına inşa edildi. Yol, aynı zamanda güzergahı üzerinde bulunan mahallelerdeki geçişleri de kolaylaştıracak.
PENDİK'TE DEVASA KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ
Pendik Belediyesinin ilçede başlattığı devasa kentsel dönüşüm çalışmaları da öne çıkan projelerden. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yürütülen ve 5 konuda hız kesmeden devam eden çalışmalar Orta–Dumlupınar Mahalleleri, Batı Mahallesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, Merkez Çarşı ve Pendik Geneli Gecekondu Bölgelerinde yapılıyor. Orta-Dumlupınar Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 142.600 m2 alandaki yıkımlar bitti. 507.878 m2 alandaki Batı Mahallesi'nde yer alan 475 yapıdan 163'ü yıkılarak yeniden yapıldı. Ertuğrulgazi Mahallesi'nde ise 4.500 adet gecekondu dönüşümü gerçekleştiriliyor. Plan onayları tamamlanan projede imar uygulaması devam ediyor. Pendik'te yer alan 12.862 gecekondunun 11.150'sinin tapu sorunu çözüme kavuşturuldu. 2.975 gecekonduya daire, 8.175 adedine ise tapu tahsis edildi.
168 PROJENİN AÇILIŞI YAPILACAK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pendik ziyaretinde ilçe genelinde bitmiş projelerin açılışı yapılacak. 168 proje içerisinde kütüphaneler, semt pazarları, spor kompleksleri, alt-üst yapı çalışmaları, parklar, kültür merkezleri ve dahası yer alıyor. Açılışı yapılacak projeler arasında öne çıkanlar şu şekilde:
Yeni Nesil Yaşam Merkezi (Kaynarca Yaşam Merkezi)
Pendik Gençlik Kampı
Kapalı Semt Pazarları
Kemal Tahir Kütüphanesi Kitap & Kafe
Orhangazi Kitap & Kafe
4 Yeni Kütüphane
Vefa Kıraathanesi
Kurtköy Kültür Sokağı ve El Sanatları Merkezi
Kültür Merkezleri
Semt ve Köy Konakları
Hayır Çarşısı
Aile Destek Merkezi
Alternatif Bağlantı Yolları
Yeşil Koridor
36 Yeni Şehir Parkı
44 Açık Spor Sahası
54 Çevre Düzenlemesi ve Peyzaj Projesi
Metro Meydanları
Kentsel Dönüşüm Projeleri
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