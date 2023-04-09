Hizmet siyasetinde yeni durak Pendik! Başkan Erdoğan 168 projenin açılışını yapacak

ALTERNATİF BAĞLANTI YOLU ÇALIŞMALARI BİR BİR TAMAMLANIYOR

Pendik Belediyesi ekipleri tüm etapları bittiğinde sürücülere hem zaman hem de yakıt tasarrufu sağlayacak Kartal-Pendik-Tuzla Arası Alternatif Bağlantı Yolu çalışmasında 5. etaba geçerken yakın zamanda Aydos Orman Caddesi'ni de bu yola bağlayacak. Yolun 2. etabı olan Abdülhamid Han Caddesi trafiğe açıldı. "Kartal-Pendik-Tuzla Alternatif Bağlantı Yolu" tamamen bittiğinde Velibaba, Ertuğrulgazi, Yayalar, Sülüntepe, Şeyhli, Güllübağlar, Ramazanoğlu, Sanayi, Kavakpınar, Orhangazi, Fatih ve Ahmet Yesevi olmak üzere 12 mahalleyi birbirine bağlayacak. Pendik Belediyesi ekiplerinin sürdürdüğü bir diğer yol çalışması da "Velibaba-Tersane Bağlantı Yolu Alternatif Yol" Projesi. Toplam uzunluğu 9 km olan yolun 2 km'lik bölümü tamamen bitirildi. Esenler, Güllübağlar ve Çamçeşme Mahallelerinden geçen yol, Kavakpınar TEM Bağlantı Yolu'na bağlanacak. Çamlık ve Sülüntepe bölgelerinden havaalanı yoluna alternatif ulaşım sağlayacak olan Kurtköy Dereyolu ise tamamlandı. 4 etaptan oluşan ve 2,5 km'lik uzunluğa sahip yol, Kurtköy Mahallesi'nde derenin her iki yanına inşa edildi. Yol, aynı zamanda güzergahı üzerinde bulunan mahallelerdeki geçişleri de kolaylaştıracak.