Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: 7’li masaya sandıkta en güzel cevabı vereceğiz

"7'LİYE SANDIKTA EN GÜZEL CEVABI VERECEĞİZ"

Yaklaşan seçimlerin önemine değinen ve Yeşil Sol Parti'nin seçim bildirgesini eleştiren Erbakan, "Altılı masaya, yedili masaya 85 milyon milletimiz, 14 Mayıs'ta sandıkta en güzel cevabı verecektir." dedi.

Parti olarak ülkeyi, milleti böyle bir zihniyete teslim etmemek üzere bu seçimlerde Cumhur İttifakı'nda yerlerini aldıklarını belirten Erbakan, partilerini 21 yıl aradan sonra en güçlü şekilde meclise taşıyacaklarını ifade etti.