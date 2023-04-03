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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: 7'li masaya sandıkta en güzel cevabı vereceğiz

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Giriş Tarihi: 03.04.2023 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: 7’li masaya sandıkta en güzel cevabı vereceğiz

Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Altılı masaya, yedili masaya 85 milyon milletimiz, 14 Mayıs'ta sandıkta en güzel cevabı verecektir." dedi.

Fatih Erbakan, partisince bir tesiste düzenlenen iftar programında, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin acısını içlerinde hissetmeye devam ettiklerini söyledi.

"DEVLET BURADA" MESAJI

Devletin, hayırsever kuruluşların, vatandaşların gayretleriyle yaraların sarılmaya başladığını dile getiren Erbakan, depremlerde yaşamını yitirenler için Allah'tan rahmet, afetzedelere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

"7'LİYE SANDIKTA EN GÜZEL CEVABI VERECEĞİZ"

Yaklaşan seçimlerin önemine değinen ve Yeşil Sol Parti'nin seçim bildirgesini eleştiren Erbakan, "Altılı masaya, yedili masaya 85 milyon milletimiz, 14 Mayıs'ta sandıkta en güzel cevabı verecektir." dedi.

Parti olarak ülkeyi, milleti böyle bir zihniyete teslim etmemek üzere bu seçimlerde Cumhur İttifakı'nda yerlerini aldıklarını belirten Erbakan, partilerini 21 yıl aradan sonra en güçlü şekilde meclise taşıyacaklarını ifade etti.

"ŞERRE FREN OLACAĞIZ"

AK Parti'yle yapmış oldukları mutabakattaki prensipleri bir an olsun unutmayacaklarını aktaran Erbakan, "Hayra motor, şerre fren olma fonksiyonumuzu Meclis'te çok daha güçlü bir şekilde yerine getireceğiz. Mecliste milletimizin sesini çok daha etkili bir şekilde duyuracağız." diye konuştu.

Erbakan, daha sonra Karaçay Konteyner Kenti'nde kalan depremzedelerle bir araya geldi.

Depremde 11 aile yakınını kaybeden parti üyesi Süleyman Adsız ile afette eşi ve 4 çocuğu vefat eden Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Osmaniye Şubesi Başkanı İsmail Kaba'yı da ziyaret eden Erbakan, başsağlığı dileğinde bulundu.

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