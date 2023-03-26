Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Ülkemizin CHP zihniyetine teslim edilmesine vesile olmak istemedik
14 Mayıs’taki seçimlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığını desteklemek için Cumhur İttifak’ına katılan Yeniden Refah Partisi’nin Genel Başkanı Fatih Erbakan, yaptığı açıklamada “Ülkemizin yeniden CHP zihniyetine teslim edilmesine vesile oldunuz’ suçlamasıyla muhatap olmak istemedik.” dedi. “Türkiye için eksik gördüğümüz noktaları mutabakat metnimize yazdık” ifadelerine yer veren Erbakan, “6’lı koalisyonun görüşü Milli Görüş’e taban tabana zıt” şeklinde konuştu. Erbakan ayrıca TBMM’de hayırlara vesile şerlere fren olacaklarını söyledi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan aldığı kritik bir kararla Cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçti.
ERBAKAN'DAN CUMHUR İTTİFAKI'NA GÜÇLÜ DESTEK
14 Mayıs'taki seçimlerde Başkan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığını desteklemek için Cumhur İttifak'ına katılan Erbakan, TRT'de gündeme dair sorularu yanıtladı.
Erbakan, "Ülkemizin yeniden CHP zihniyetine teslim edilmesine vesile oldunuz' suçlamasıyla muhatap olmak istemedik." mesajını verdi.
Fatih Erbakan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Biz Yeniden Refah Partisi olarak ilk kurulduğumuz günden beri söylediğimiz söz vardı. Bu da 'Biz mevcut iktidar gitsin de ne olursa olsun" diyen bir parti değiliz. Bir iktidar düşürülsün ondan uzaklaşılsın diye siyaset yapmıyoruz. Projelerimiz var planlarımız var bunlar yapılsın diye uğraşıyoruz. Bunları başka partiler yapmasın biz yapalım gibi bir inadımız da hiç olmadı.
"MUTABAKATIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"
Prensiplerimiz dediğimiz mutabakata vardığımız maddeler bizim yıllardır ana söylemlerimiz. Cumhur İttifakının iktidarı kazanması halinde bu mutabakatın olması için çaba göstereceğiz sözünü aldıktan sonra böyle bir inat peşinde olmamız mümkün olmaz. Bu seçimle beraber inşallah Meclis'e girip bunların takipçisi olacağımızı umut ediyoruz.
FLAŞ CHP SÖZLERİ
Ülkemizin 60-70 yıl sonra yeniden CHP zihniyetine teslim oldunuz suçlamasını istemedik. Milli Görüş çizgimizle Millet İttifakı'nın görüşü taban tabana zıt. Millet İttifakı'yla ilgili bizim eleştirilerimiz uzun zamandır var.
6'LI KOALİSYONA LGBT ELEŞTİRİSİ
Millet İttifakının en büyük partisinin genel başkanına soruluyor LGBT'nin Türk aile yapısına zararı var mı? Ne münasebet Türk aile yapısına bir zararı yoktur diyor.
İHA VE SİHA AÇIKLAMASI
Yine bir diğer genel başkan ittifak olduğumuzda İHA'lara SİHA'lara dokunacağız diyor. İHA'lar SİHA'lar Erbakan hocamızın en önemli projelerindendir.
Diğer taraftan da bizim şu deklarasyonda ortaya koyduğumuz maddeler temel söylemlerimiz.
MUHALEFETE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ ELEŞTİRİSİ
(6'lı koalisyonca) "İlk işimiz İstanbul sözleşmesini yeniden yürürlüğe koymak" deniliyor İstanbul sözleşesinin maddesi Milli Görüşe aykırıdır.
Biz partimizi kurduğumuzdan beri dedik ki Saadet Partisi'nin Milli Görüşü temsil edecek yetkisi kalmamıştır. Zaten partimizi kurmamızın sebebi de onların Milli Görüşü temsil edememesidir.
(6'lı koalisyon) '8 başlı bir sistemi getireceğim' diyorlar. Genel başkanlardan birisi ifade etti ve 'Biz sıradan bir başkan yardımcısı olmayacağız' dedi. Şimdi siz hepsinden onay alacaksınız. Anayasa'da karşılığı olmayan bir şekilde 7 kişiden onay alacak. Sizin en büyük vaadiniz yeniden parlamenter sisteme dönmek ama bir yandan da başkan yardımcılığı üzerinden bir seçim yürütüyorsunuz. Nereden baksanız bir tutarsızlık var
"TBMM'DE HAYIRLARA VESİLE OLUP ŞERLERE FREN OLACAĞIZ"
Erbakan Hocamızın çizgisini devam ettirmek demek onun savunduğu prensipleri hayata geçirmek demek.
Bizim eksik gördüğümüz noktaları mutabakat metnimize yazdık. Eksikleri tamamlamak için, yanlışları düzenlemek, doğruyu da tebrik etmek için çıktık yola.
Biz de inşallah güçlü bir şekilde Meclis'te temsil edilerek bunların yapılması için takipte olacağız. Meclis'te olursak çok daha büyük hayırlara vesile olup şerlere fren olacağız.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hangisi TDK Güncel Türkçe Sözlük'te tanımı olan bir kelimedir?
- 1995'te ABD'de bir adam güvenlik kameralarında görünmeyeceğini düşünüp yüzüne hangisini sürerek gündüz vakti iki banka soymuş, kamera kayıtlarını inceleyen polis gece adamı tutuklamıştır?
- Gazi maaşları ne kadar, kaç TL oldu 2023? Gazi maaşlarına ne kadar zam geldi? Açıklama geldi...
- Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Yarın Kabine Toplantısı var mı, olacak mı?
- Fransız bilim insanı Etienne Klein, James Webb Uzay Teleskobu'ndan olduğunu iddia ederek paylaştığı ve çok beğeni alan görüntünün aslında hangisi olduğunu açıklayarak özür dilemiştir?
- Teşkilat Dizisinde Efkar Baba ölecek mi? Teşkilat Gürkan Uygun diziden ayrılıyor mu?
- LGS sınav başvuruları ne zaman yapılacak? MEB LGS 2023 başvuru tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?
- "Başka bir yerden gelen kimseden geldiği yerle ilgili , küçük de olsa bir armağan beklenir" anlamına gelen atasözü hangisidir?
- Emeklinin keyfini katlayacak ZAM! Tarih netleşti, emekli, memur + asgari ücret zammı! 7.500 TL Gövde maaş, %36 artış! 8000, 9000 TL alanlar...
- Bayramdan önce emekli, memur, engelli, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşları erken yatacak mı? Memur maaşları bayram öncesi yatar mı 2022?
- MSÜ ne zaman, hangi gün? Askeri Öğrenci Aday Belirleme sınav giriş belgesi ekranı! ÖSYM MSÜ sınav tarihi...
- SSK, Bağ-Kur, 4A, EYT'linin maaş takvimi netleşti! O tarihte hesaplara yatacak, tahsis nosuna göre listelendi! 5500, 6500, 7500 TL alanlar...