Sel felaketinin vurduğu Bozkurt'un yeniden şahlanış hikayesi: Devletin gücünü görmek isteyen buraya baksın
Kastamonu’da 2021’de yaşanan sel felaketinde ağır hasar alan Bozkurt ilçesi, devletin seferberliği ile yeniden ayağa kalktı. İlçe halkı, “Cumhurbaşkanımız ne söz verdiyse yaptı” derken, Kaymakam Murat Atıcı, “Devletin gücünü görmek isteyen Bozkurt’a gelebilir” dedi
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinde 72 kişi yaşamını yitirirken, onlarca binanın yıkıldığı ilçe merkezi adeta savaş alanına döndü. Bozkurt'ta yaraların sarılması için devlet bütün kurumlarını seferber etti. 649 konut, 123 işyeri, sanayi sitesi ve altyapısı yeniden inşa edilerek kura ile halk sahiplerine teslim edildi. İlçenin yenilenen yüzü ile büyük mutluluk yaşayan ilçe halkı ile sel felaketi sonrasında, Giresun'un Dereli ilçesindeki görevinden Bozkurt'a atanan ve görevini başarı ile yürüten Kaymakam Murat Atıcı ilçedeki dönüşümü anlattı.
'YENİ BAŞTAN İNŞA ETTİK'
Sel sonrasında ilçeden 10 milyon metreküp malzeme çıkarıldığını belirten Kaymakam Murat Atıcı şunları söyledi:
-65 bin kamyon sevkiyatıyla malzeme taşındı. 65 bin metreküp tomruk ve ağaç, ilçe merkezi ile sahil şeridinden toplandı. Balçık altında kalan sokaklar, dükkânlar, evler 1300 iş makinesiyle temizlendi. Ağır hasar, dere genişlemesi ve kentsel dönüşümden dolayı 580'e yakın bağımsız bölümün yıkımı yapıldı. DSİ Genel Müdürlüğü, 20 kilometrelik Ezine Çayı yatağındaki bulunan 2 milyon metreküp birikintiyi 50 bin kamyon sevkiyatıyla temizledi.
-İlçe merkezine 4 adet araç geçişi için köprü ve 2 adet yaya köprüsü inşa edildi. Kamu binaları, 500 kişilik kapalı spor sahası, sentetik saha, halı saha, okullar, pansiyon ve anaokullarının tamamının inşası bitme aşamasına geldi. Devlet olarak biten bir ilçeyi tamamen yeni baştan inşa ettik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözünü vermiş olduğu doğalgaz ilçeye kavuşturuldu ve bu şekilde tüm altyapı çalışmalarının yüzde 100'ü bitti. Devletin gücünü görmek isteyenler Bozkurt'a gelip görebilir. Deprem bölgesindeki kardeşlerimize de şunu söyleyebilirim: Devletimiz biten bir ilçeyi yeni baştan inşa etme gücüne sahiptir, inşallah oraları da inşa edecektir.
YAPI STOKUNUN YÜZDE 50'Sİ YENİLENDİ
-Mustafa Oğuz Avcı (TOKİ İnşaat Mühendisi Uygulama Uzmanı): TOKİ tarafından ilçedeki yapı stokunun yüzde 50'si, kamu kurum binalarının ise yüzde 80'i yeniden yapıldı. 649 toplu konutun inşa edildiği ilçede, 123 işyeri, pazar alanı, kıraathane ve bir meydan yapıldı. 649 konutun 546'sının ikinci etap kuraları çekilirken, 123 işyerinin 87'si ise hak sahiplerine teslim edildi. Dairelerimiz 3+1 102 metrekare ve 2+1 78 metrekare olarak hazırlandı.
'CUMHURBAŞKANIMIZIN SÖZÜNDE DURDUĞUNU GÖRDÜK' SÖZÜNDE
-Tolgahan Kasap: Devlet hiçbir zaman elini Bozkurt'tan çekmedi ve tekrar inşa etti. Selin hemen ardından tüm kurumların burada seferber olduğunu gördük. Özverili çalışmalarla ilçe o pislikten arındırıldı. Dükkânı zarar görenlerin ihtiyaçları giderildi. Bakanlarımız Süleyman Soylu ve Murat Kurum'un 1 ay boyunca ayrılmadan işleri takip ettiklerine gözlerimizle şahit olduk. Cumhurbaşkanımız doğalgaz sözü verdi ve sözünü tuttu. Kendisi açılışını bizzat yaptı. Kahramanmaraş depreminin üzerinden yaklaşık 55 gün geçti. Hâlâ devlet oradaysa sözünü tutuyor demektir. Burası nasıl inşa edildiyse orası da ayağa kalkacaktır.
'İŞYERİM YENİDEN YAPILDI'
-Zafer Çelenli (Esnaf): Selde işyerim büyük zarar gördü. Devlet bize elini uzattı. İşyerimi baştan aşağı yenileyerek bana teslim ettiler. 5 kuruş da para almadılar. Devlet yapılabilecek neyse yaptı. Şimdi de deprem bölgesinde aynı kararlılığı ve gayreti görüyoruz.
'HAYAL EDEMEYECEĞİMİZ YENİLİKLER OLDU'YENİLİKLER
-Nedim Başaran (Esnaf): Devletimiz ve milletimizin dayanışmasını burada gördük. Bozkurt'ta 50 yılda hayal edemeyeceğimiz yenilikler oldu. Doğalgazımız yoktu, ona da kavuştuk. Devlet olmasa burası toparlanamazdı. İki bakanımız sanki afeti beraber yaşamışız gibi acımıza ortak oldular. Hepsine teşekkür ediyoruz.
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