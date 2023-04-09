Sel felaketinin vurduğu Bozkurt’un yeniden şahlanış hikayesi: Devletin gücünü görmek isteyen buraya baksın

-İlçe merkezine 4 adet araç geçişi için köprü ve 2 adet yaya köprüsü inşa edildi. Kamu binaları, 500 kişilik kapalı spor sahası, sentetik saha, halı saha, okullar, pansiyon ve anaokullarının tamamının inşası bitme aşamasına geldi. Devlet olarak biten bir ilçeyi tamamen yeni baştan inşa ettik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözünü vermiş olduğu doğalgaz ilçeye kavuşturuldu ve bu şekilde tüm altyapı çalışmalarının yüzde 100'ü bitti. Devletin gücünü görmek isteyenler Bozkurt'a gelip görebilir. Deprem bölgesindeki kardeşlerimize de şunu söyleyebilirim: Devletimiz biten bir ilçeyi yeni baştan inşa etme gücüne sahiptir, inşallah oraları da inşa edecektir.