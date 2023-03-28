Son dakika: Başkan Erdoğan ile Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan görüştü! Görüşme sonrası ilk açıklamalar

1980'li yıllardan beri hizmet veren binayı Saadet Partisi boşalttıktan sonra Yeniden Refah Partisi devralarak 2019'da tabelasını asmıştı.

A Haber muhabiri Rüya Akkuş, kritik ziyaret öncesi detayları A Haber canlı yayınında aktarmıştı.

İşte Akkuş'un sözleri:

Esasen sürpriz bir görüşme değil. Biz bu görüşmenin olacağını geçtiğimiz haftadan biliyorduk. Zaten Erbakan da kendisi Cuma günü yapmış olduğu açıklamasında önümüzdeki hafta Salı ya da Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yeniden Refah Genel Merkezi'ne giderek bir nezaket ziyareti gerçekleştireceğini söylemişti. Sadece saat ve gün konusunda bir karmaşa vardı.

SAAT 16.00'DA BİR ARAYA GELECEKLER

Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en uygun günü esasen bugündü. Programına dair zaten şekillenecek demişti Erbakan da. Bugün için saat 16.00'da anlaşıldığını söyleyebiliriz. An itibarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisi hala İstanbul'da. Öğle saatlerinde Ankara'ya gelecek ve sonrasında ise saat 16.00 gibi Yeniden Refah Partisi'ne geçecek ve orada Erbakan'ı ziyaret edecek. Esasen bundan sonra bunun şaşılacak çok bir tarafı kalmayacak. Çünkü onlar Cumhur İttifakı'nın ortakları. Dördüncü ortak olarak Yeniden Refah Cuma günü YSK'ya teslim edilen protokolün altına imza atmıştı. Nasıl ki Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Destici ile zaman zaman bir araya geliyor ve görüşüyorsa; bundan sonra Fatih Erbakan ile de bu tarz bu şekilde yan yana gelecek ve görüşecek diyebiliriz.

YENİDEN REFAH'A ZİYARETİN ÖNEMİ NE?

Özellikle Erdoğan'ın bu kez Yeniden Refah'a gidiyor olmasının önemi şu aslında; geçtiğimiz hafta ittifak protokolü hazırlanırken kameraların takip etmediği basına kapalı bir görüşme gerçekleşmişti. Cuma günü saatler 12.00'yi gösterdiğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Bu tamamı ile protokole ilişkin bir görüşmeydi. Erbakan ile Erdoğan arasında bir görüşmeydi. Bunun da öncesinde farklı görüşmeler, temaslar olduğu ifade ediliyordu Ankara kulislerinde.

AÇIKLAMA GELECEK Mİ?

Dolayısıyla tüm bu bilgiler ışığında, bugün Erdoğan da ittifak ortağına bir iade-i ziyaret gerçekleştirmiş olacak. Sonrasında bir açıklama gelecek mi bilmiyoruz ama geçmişten tecrübe ile geleceğini pek düşünmüyoruz. Ama mümkün olduğu kadar iki liderin ne konuştuğunu takip etmeye çalışıp sizlere aktaracağız.