Son dakika: Başkan Erdoğan ile Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan görüştü! Görüşme sonrası ilk açıklamalar
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüşmek için Yeniden Refah Partisi'nin Genel Merkezi'ne geldi. Erbakan, Başkan Erdoğan'ı parti merkezinin kapısında karşıladı. Başkan Erdoğan ziyareti kapsamında çevrede bulunan bazı vatandaşlar "23 yıllık vuslat bitti" şeklinde tezahüratlarda bulundu. Görüşmenin ardından Erbakan açıklamalarda bulundu. Erbakan, "Seçime ittifak çatısı altında kendi logomuzla gireceğiz." dedi.
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüşmek üzere Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ne geldi. Ziyaret öncesi Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Başkan Erdoğan'ı kapıda karşıladı. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
GÖRÜŞME SONRASI İLK AÇIKLAMA
Görüşmenin ardından basın mensuplarının karşısına çıkan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan açıklamalarda bulundu. Erbakan, "Seçime ittifak çatısı altında kendi logomuzla gireceğiz." dedi.
İşte Erbakan'ın açıklamalarından öne çıkanlar
Sayın Cumhurbaşkanımız bize tebriklerini ilettiler. Önümüzdeki seçim sürecinde yapılacak seçim çalışmalarıyla ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Cumhur ittifakı çatısı altında, kendi logomuz ve kendi listelerimiz ile seçime gireceğiz. 50 yıllık siyasi geçmişimizde, hayra vesile olan şerre fren olan bir siyasi anlayış ortaya koyduk. geldiğimiz noktada milletimizi 6'lı kaosa teslim etmemek için kararlı bir adım atıp cumhur ittifakına katıldık. Milletimiz bilmelidir ki dün hangi doğruları ve yanlışları dile getirdiysek bugün de aynısını yapacağız. 14 Mayıs günü yapılacak seçimlerin hemen ardından Cumhurbaşkanımız, bu doğrultuda faydalı hizmetleri hayata geçirecektir. TBMM'de en güçlü şekilkde temsil edilerek, mutabakat metnimizdeki faaliyetlerin hayata geçmesinin takipçisi olacağız. Bir kez daha ittifak kararımızın hayırlı olmasını diliyorum. Ve sayın cuımhurbaşkanımıza bu nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum.
O BİNAYLA İLGİLİ TARİHİ DETAY
Görüşmenin yapıldığı Yeniden Refah Partisi Genel Merkez binası tarihi geçmişiyle ön plana çıkıyor. Binanın yıllar önce Necmettin Erbakan'ın Genel Başkanlığını yaptığı Refah Partisi'nin binası olarak kullanıldığı bildirilirken, Başkan Erdoğan'ın o yıllarda partinin İstanbul İl Başkanı olarak görev yapıyordu.
*Necmettin Erbakan, yıllar önce bugünkü görüşmenin gerçekleştiği binanın önünde.
Erdoğan o görev sonrası İBB Başkanı olurken, o dönem Refah Partisi'nin binasını da sık sık ziyaret ettiği biliniyor. Başkan Erdoğan ardından Refah Partisi'nden ayrılarak AK Parti'yi kurduktan sonra bugüne kadar o binaya bir daha hiç gitmemişti.
1980'li yıllardan beri hizmet veren binayı Saadet Partisi boşalttıktan sonra Yeniden Refah Partisi devralarak 2019'da tabelasını asmıştı.
A Haber muhabiri Rüya Akkuş, kritik ziyaret öncesi detayları A Haber canlı yayınında aktarmıştı.
İşte Akkuş'un sözleri:
Esasen sürpriz bir görüşme değil. Biz bu görüşmenin olacağını geçtiğimiz haftadan biliyorduk. Zaten Erbakan da kendisi Cuma günü yapmış olduğu açıklamasında önümüzdeki hafta Salı ya da Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yeniden Refah Genel Merkezi'ne giderek bir nezaket ziyareti gerçekleştireceğini söylemişti. Sadece saat ve gün konusunda bir karmaşa vardı.
SAAT 16.00'DA BİR ARAYA GELECEKLER
Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en uygun günü esasen bugündü. Programına dair zaten şekillenecek demişti Erbakan da. Bugün için saat 16.00'da anlaşıldığını söyleyebiliriz. An itibarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisi hala İstanbul'da. Öğle saatlerinde Ankara'ya gelecek ve sonrasında ise saat 16.00 gibi Yeniden Refah Partisi'ne geçecek ve orada Erbakan'ı ziyaret edecek. Esasen bundan sonra bunun şaşılacak çok bir tarafı kalmayacak. Çünkü onlar Cumhur İttifakı'nın ortakları. Dördüncü ortak olarak Yeniden Refah Cuma günü YSK'ya teslim edilen protokolün altına imza atmıştı. Nasıl ki Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Destici ile zaman zaman bir araya geliyor ve görüşüyorsa; bundan sonra Fatih Erbakan ile de bu tarz bu şekilde yan yana gelecek ve görüşecek diyebiliriz.
YENİDEN REFAH'A ZİYARETİN ÖNEMİ NE?
Özellikle Erdoğan'ın bu kez Yeniden Refah'a gidiyor olmasının önemi şu aslında; geçtiğimiz hafta ittifak protokolü hazırlanırken kameraların takip etmediği basına kapalı bir görüşme gerçekleşmişti. Cuma günü saatler 12.00'yi gösterdiğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Bu tamamı ile protokole ilişkin bir görüşmeydi. Erbakan ile Erdoğan arasında bir görüşmeydi. Bunun da öncesinde farklı görüşmeler, temaslar olduğu ifade ediliyordu Ankara kulislerinde.
AÇIKLAMA GELECEK Mİ?
Dolayısıyla tüm bu bilgiler ışığında, bugün Erdoğan da ittifak ortağına bir iade-i ziyaret gerçekleştirmiş olacak. Sonrasında bir açıklama gelecek mi bilmiyoruz ama geçmişten tecrübe ile geleceğini pek düşünmüyoruz. Ama mümkün olduğu kadar iki liderin ne konuştuğunu takip etmeye çalışıp sizlere aktaracağız.
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