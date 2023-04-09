Adaletin bu mu CHP: Beni adeta ölüme mahkum ettiler

KURUMU ZARARA UĞRATTILAR

İZDOĞA Şirketi tarafından İZSU'da görevlendirildiğini belirten Kızılyıl; "Bel fıtığı rahatsızlığım olmasına rağmen beni ağır işlerde çalıştırdılar. Kepçe operatörüyüm aynı zamanda da ehliyetim olmasına rağmen beni hep başka işlere verdiler. İş tanımıma uymayan işler yaptırmaya kalktılar. Bir kurumun nasıl zarara uğratıldığını kendi gözlerimle görüp şahit oldum. Normal koşullarda İZSU'nun sorumluluğunda olmayan, bina içindeki işlerin kurumun iş makinaları kullanılarak bir öğle yemeğine ya da bir paket sigara karşılığında yapıldığını, yapılan işin de iş sonrası tutulan tutanaklara geçirilmediğini, hatta bazı yerlerde hiç tutanak dahi tutulmadığını gördüm. Bunları fotoğraflayıp videosunu çektim. Daha sonra da savcılığa suç duyurusunda bulundum." dedi.

BANA KUMPAS KURULDU

Yapılan haksızlıklara karşı çıktığı için kendisini İZSU'dan şirketine iade ettiklerini belirten Kızılyıl; "İZSU'da karşı karşıya kaldığım baskılar İZDOĞA'da da devam etti. Bana resmen kumpas kuruldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bizim dönemimizde torpil olmayacak. Biz bu tür uygulamalara göz yummayacağız demesine rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesinde tam tersi uygulamalarla karşı karşıya kaldım. Biz onlara sahip çıkarken onlar bizi kapı dışarı ettiler." dedi

İŞ TANIMIMDA OLMAYAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILDIM

Şirkete iade edildikten sonra kendisini ayak işlerine gönderdiklerini belirten Kızılyıl; "Birine görev verirsin senin görevin bu, şu işleri yapacaksın dersin. Sende ona göre hareket edersin, neyi yapıp neyi yapmayacağını bilirsin. İZDOĞA'da böyle olmadı. Beni her türlü angarya işi yapmam için zorladılar. Evrak alıp götürmemi istediler. İtiraz edince başkaları yapıyor sen niye yapmıyorsun diye baskı yaptılar. Defalarca sözlü olarak işten çıkarılmakla tehdit edildim. Son olarak büro personeli yaptılar. Bunun yanında çaycıya yardım edeceksin, evrak getirip götüreceksin, temizlik işleri yapacaksın diye de direttiler. İtiraz edince hep ben suçlu oldum. Pandemi sürecinde herkes test yaptıracak dendi. Ben yaptırmadım. Onun için dahi hakkımda tutanak tuttular. Öte yandan Covid testi pozitif çıkmasına rağmen işe gelmeye devam eden personele hiçbir şey yapmadılar. Zaten beni işten atmak için şirketime iade etmişlerdi. 2022 yılı Şubat ayında da iş akdim tazminatsız olarak sona erdirildi. Tazminatımın dışında 4 aylık mesai ücretim dahi ödenmedi. İçeride almadığım bir sürü hakkım kaldı. İşe iade için açtığım dava sürüyor. Dava sürecinde yalancı şahit bile gösterdiler. Doğruyu söyleyeceğiz diye yemin etmelerine rağmen şahit olarak gösterilen iki kişi gözümün içine baka baka mahkemede yalan söylediler. Ailecek zor durumdayız. Bize partide sürekli olarak gençlerin önünü açacağız dediler ama tam tersini yaptılar. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözüne güvendik, kendisine inandık böyle bir muamele ile karşı karşıya kaldık. Başına gelenlerden sonra parti üyeliğinden de istifa ettim" dedi.

PARTİDEN İSTİFA ETTİM

Yaşadığı zorlu süreçte üyesi olduğu Belediye İş Sendikasının kendisine sahip çıkmadığını belirten Kızılyıl; "Benim sicilimde tek bir olumsuzluk dahi yok. Devlet bile hüküm giymiş mahkumları topluma geri kazandırmak için işe başlatırken bunlar bizi toplumdan soğutuyorlar. Ayrımcılık ötekileştirme yapıyorlar. İzmir Büyükşehir Belediyesinde zulüm var, hak yeme var, kayırma var, işçi katliamı var. Artık buna bir son verilsin. Umarım gerçekler görülür, duyulur. Bu işte kimin parmağı varsa Allah onun ocağına ateş düşürsün, he bu dünyada ne de öbür tarafta hakkımı helal etmiyorum. Herkesten bu haklı mücadelemde bana destek olmalarını istiyorum." diye konuştu.