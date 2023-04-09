İYİ Parti ve CHP'de liste krizi! Liste bitti kavga bitmedi

Vekil listeleri YSK’ya sunuldu ama CHP ve İYİ Parti’de sular durulmadı. Siyaset Bilimci Onur Erim, Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş ve Siyaset Bilimci Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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