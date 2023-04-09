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İYİ Parti ve CHP'de liste krizi! Liste bitti kavga bitmedi

A Haber
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Giriş: 09.04.2023 18:02
Vekil listeleri YSK’ya sunuldu ama CHP ve İYİ Parti’de sular durulmadı. Siyaset Bilimci Onur Erim, Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş ve Siyaset Bilimci Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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