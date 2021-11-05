İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'dan şehit yakınına küfür!

Siirt’te “Burası Kürdistan” diyen şahsa sesini çıkarmayan ancak Ankara’ya gelince “HDP’nin PKK ile yakınlığını biliyoruz.” diyerek çelişkili durumlara imza atan İYİ Parti Meral Akşener Bingöl’de esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Bu sırada yanında bulunan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan şehit yakınına küfür etti. Sosyal medyada yayılan görüntüler büyük tepki topladı.

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