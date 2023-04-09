09 Nisan 2023, Pazar
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İYİ Parti’de Lütfü Türkkan’ın adaylığına tepki
İYİ Partili Aytun Çıray dün yaptığı paylaşımda adaylıktan çekildiğini duyurmuştu. Çıray, bugün yaptığı paylaşımda oylarının baraj altına düştüğünü ve bunun sorumlusunun Lütfü Türkkan olduğunu ifade eden paylaşımlarda bulundu. Siyaset Bilimci Onur Erim, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erim, "Mantık dışı bir şeyler var. Siyaset dışı bir takım olgular var." dedi.