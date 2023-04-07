Meral Akşener'in başdanışmanı Aytun Çıray'dan Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili "topal ördek" itirafı: 300'ü aşamazsak işimiz zor

Çıray, şöyle konuştu: "Bizim Millet İttifakı olarak iki tane hedefimiz var. Birinci aşamada 300 milletvekili yüzde yüz aşmalıyız. Çünkü Kılıçdaroğlu başkan seçilecek. Eğer 300 çoğunluğunu aşamazsak Kemal Kılıçdaroğlu topal ördek olur. Yani parlamentoda çoğunluğu kaybeden bir cumhurbaşkanının rahat çalışması, kararlar çıkarması zordur"