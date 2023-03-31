Türk Dışişleri Bakanlığından Danimarka'ya "Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim yakma" tepkisi

"BU HATAYI NOT ETTİK"

Bu alçak eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmediğimizi ve bu yaklaşımın asla haklı gösterilemeyeceğini tekrar vurguluyoruz. Ayrıca, bu hatada ısrarcı davranılmasını da not ediyoruz.

FAİLLER CEZASIZ KALDI!

Bu tür eylemlerin önlenmesi için yasal ve idari tedbirlerin yetersizliği ile siyasi irade eksikliğinin yanısıra faillerin cezasız bırakılmasının yeni provokasyonları cesaretlendirdiği açıkça görülmektedir.