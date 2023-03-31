Türk Dışişleri Bakanlığından Danimarka'ya "Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim yakma" tepkisi
Türk Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'da Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim yakılmasına tepki göstererek, "24 Mart'ta Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına yapılan saldırının bugün tekrarlanmasını lanetliyoruz" dedi. Ayrıca Bakanlık, konuyla ilgili Danimarka Büyükelçisi'nin Bakanlığa çağrılıp saldırının kınandığı ve güçlü bir şekilde protesto edildiğini açıkladı.
Türk Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'da Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim yakılması olayına sert tepki gösterdi.
Açıklamada "24 Mart'ta Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına yapılan saldırının bugün tekrarlanmasını lanetliyoruz" ifadelerine yer verdildi.
BAKANLIK AÇIKLAMASI ŞÖYLE:
"Danimarka'da 24 Mart günü kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve şanlı Bayrağımıza karşı gerçekleştirilen nefret suçunun içinde bulunduğumuz Ramazan ayında 31 Mart günü tekrar işlenmesine izin verilmesini en güçlü şekilde lanetliyoruz.
"BU HATAYI NOT ETTİK"
Bu alçak eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmediğimizi ve bu yaklaşımın asla haklı gösterilemeyeceğini tekrar vurguluyoruz. Ayrıca, bu hatada ısrarcı davranılmasını da not ediyoruz.
FAİLLER CEZASIZ KALDI!
Bu tür eylemlerin önlenmesi için yasal ve idari tedbirlerin yetersizliği ile siyasi irade eksikliğinin yanısıra faillerin cezasız bırakılmasının yeni provokasyonları cesaretlendirdiği açıkça görülmektedir.
"GÖZ YUMMAK ÇOK VAHİM BİR AYMAZLIKTIR"
Bu eylem, Avrupa'da İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve ırkçılığın son dönemde artış gösterdiğinin açık bir kanıtıdır. Bu tür nefret suçu içeren eylemler, aynı zamanda hoşgörüye, barış içinde bir arada yaşama kültürüne ve demokratik değerlere inanan herkese yönelik bir saldırı niteliğindedir. Bunu görememek ve bu eylemlere göz yummak çok vahim bir aymazlıktır.
DANİMARKA ELÇİSİ BAKANLIĞIA ÇAĞRILDI VE OLAY KINANDI
Sözkonusu aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde kınadığımız ve protesto ettiğimiz Bakanlığımıza çağırdığımız Danimarka Büyükelçisine iletilmiştir. Danimarka makamlarını, bu suçun failleri hakkında gerekli işlemleri yapmaya ve bu tür provokasyonların tekrarlanmasının önlenmesi amacıyla etkin tedbirler almaya bir kez daha kuvvetle çağırıyoruz."
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