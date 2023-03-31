Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Türkiye’yi kumar masasının kaprislerine terk edemeyiz

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"MUHALEFET SAHTE GÜNDEM PEŞİNDE"

Bu iftar sofrasını bir muhabbet sofrası olarak görüyorum. Sizlerle bir kez daha bir arada olmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. Cumhur İttifakı olarak sizlerle olmak ayrı bir güç veriyor. Aramızda gazilerimiz, şehit ailelerimiz var. Hep beraber bir arada olmak bizlere farklı bir katıyor. Ramazan'ın en güzel yanlarından biri zengin fakir ayrımı yok. Bugün aynı masanın etrafında oturan insanlar olarak sadece iftarlıklarımızı paylaşmıyoruz aynı zamanda ortak bir kaderi ve geleceği paylaşıyoruz. Rabbim yol arkadaşlığımızı daim eylesin. Diğerleri ne yaparsa yapsın hangi sahte gündemlerin peşinden koşarsa koşsun. Biz her günümüzü deprem öncelikli gündemlerle geçiriyoruz.