Dışişleri Bakanlığı’ndan Danimarka’da Kur’an-ı Kerim’e alçak saldırıya sert tepki: En güçlü şekilde lanetliyoruz!

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"İSLAM DÜŞMANI ŞARLATAN"

"İsveç'te kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı gerçekleştirilen nefret suçunun bugün Danimarka'nın Kopenhag şehrinde aynı İslam düşmanı şarlatan tarafından tekrar işlenmesine izin verilmesini en güçlü şekilde lanetliyoruz.





"ALÇAK EYLEM TÜM UYARILARIMIZA RAĞMEN ENGELLENMEDİ"

İsveç ve Hollanda'dan sonra bu defa Danimarka'da gerçekleştirilen bu alçak eylemin tüm uyarılarımıza rağmen engellenmemesi Avrupa'da dini hoşgörüsüzlük ve nefretin sözde özgürlük ortamını suistimal ederek eriştiği tehlikeli boyutları ortaya koyması bakımından endişe vericidir.