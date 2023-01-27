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Dışişleri Bakanlığı'ndan Danimarka'da Kur’an-ı Kerim’e alçak saldırıya sert tepki: En güçlü şekilde lanetliyoruz!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.01.2023 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023
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Dışişleri Bakanlığı’ndan Danimarka’da Kur’an-ı Kerim’e alçak saldırıya sert tepki: En güçlü şekilde lanetliyoruz!

Avrupa'da İslam karşıtlığı tırmanıyor. Irkçı söylemler, medeniyetin beşiği olduğunu iddia eden Batı'nın göbeğinde alçakça sergileniyor. Bu eylemlerin yeni adresi ise Danimarka oldu. Stram Kurs (Sıkı Yön Partisi) Partisinin lideri aşırı sağcı Rasmus Paludan, başkent Kopenhag'daki caminin karşısında bir kez daha Kur’an-ı Kerim yaktı. Bu skandal eyleme Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt verildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsveç’te kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı gerçekleştirilen nefret suçunun bugün Danimarka’nın Kopenhag şehrinde aynı İslam düşmanı şarlatan tarafından tekrar işlenmesine izin verilmesini en güçlü şekilde lanetliyoruz." denildi.

Danimarka'da Stram Kurs Partisi'nin sözde lideri aşırı sağcı Rasmus Paludan, Avrupa'da alçak eylemlerine bir yenisini daha ekledi.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın Norrebro semtinde İslam Toplumu derneğine ait caminin karşısına gelen Paludan, Cuma namazı sonrası Kur'an-ı Kerim yaktı.

HZ. PEYGAMBERİMİZE ALÇAK SÖZLER

Paludan daha sonra Peygamber Efendimiz'e yönelik hakaret içerikli afiş açtı.

Danimarka polisi ise Paludan için geniş güvenlik önlemi aldı.

TÜRKİYE'DEN SERT CEVAP

Bu alçak eyleme Türk Dışişleri Bakanlığı çok kuvvetli bir yanıt verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"İSLAM DÜŞMANI ŞARLATAN"

"İsveç'te kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı gerçekleştirilen nefret suçunun bugün Danimarka'nın Kopenhag şehrinde aynı İslam düşmanı şarlatan tarafından tekrar işlenmesine izin verilmesini en güçlü şekilde lanetliyoruz.



"ALÇAK EYLEM TÜM UYARILARIMIZA RAĞMEN ENGELLENMEDİ"

İsveç ve Hollanda'dan sonra bu defa Danimarka'da gerçekleştirilen bu alçak eylemin tüm uyarılarımıza rağmen engellenmemesi Avrupa'da dini hoşgörüsüzlük ve nefretin sözde özgürlük ortamını suistimal ederek eriştiği tehlikeli boyutları ortaya koyması bakımından endişe vericidir.

"İSLAM KARŞITI SALDIRILARI KIŞKIRTMAKTA"

Avrupa'da milyonlarca insanın hassasiyetlerini rencide eden bu tür iğrenç eylemlere müsamaha gösterilmesi barış içinde birarada yaşama pratiğini tehdit etmekte ve her gün Avrupa'nın bir yerinde meydana gelen ırkçı, yabancı düşmanı ve İslam karşıtı saldırıları kışkırtmaktadır.

"SORUMLULUKLARINIZI YERİNE GETİRİN"

Avrupa toplumunun ayrılmaz parçası olan Müslümanları ötekileştiren bu eylemler karşısında tepkisiz kalan yönetimlere sorumluluklarını hatırlatıyor, savunduklarını iddia ettikleri evrensel değerlerin ayaklar altına alınmasına seyirci kalmamaya davet ediyoruz."

Danimarka ve İsveç’e Kur’an yakma tepkisi DANİMARKA VE İSVEÇ'E KUR'AN YAKMA TEPKİSİ
Paludan bu kez Kopenhag’da Kur’an yaktı PALUDAN BU KEZ KOPENHAG'DA KUR'AN YAKTI
Paludan bu kez Kopenhag’da Kur’an yaktı

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