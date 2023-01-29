Danimarka’da yaşayanlar Kur’an-ı Kerim’in yakılmasından rahatsız: İfade özgürlüğü değil dine bir hakaret

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yaşayanlara Kur'an-ı Kerim yakılmasıyla ilgili görüşleri soruldu.

35 yaşındaki Danimarkalı bilim insanı Ane Andresem, Paludan'ın insanlar arasında gerilime neden olmak için provokasyona başvurduğunu söyledi.

Andresem, "O bunu yalnızca insanları öfkelendirmek için yapıyor. Bu yüzden yaptığı şeyin hiç mantıklı olmadığını düşünüyorum. Yasal olarak İstediği her şeyi yapabilir, her şeyi söyleyebilir ancak bu, o hareketin doğru olduğu anlamına gelmez. İncil de yakabilirdi. Kişisel olarak bu konu beni ilgilendirmiyor ancak birçok Müslüman'ın öfkelendiğine şahit oldum." diye konuştu.

Andresem, İsveç, Norveç ve Danimarka gibi ülkelerde, böyle eylemlere "aptalca da olsa ifade özgürlüğünün korunması için izin verildiğini" belirtti.

51 yaşındaki Danimarkalı girişimci Dorchemie Svain de Paludan'ı "kaçık biri" olarak nitelendirerek, polisin ve devletin bu adama bu kadar zaman ayırmasına neden izin verildiğini anlamadığını söyledi.