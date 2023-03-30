7’li koalisyonun adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu verdiği hiçbir sözü tutmadı!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, "İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör" sözü gündem oldu.

Seçim sonrası "Nerede bu traktörler?" sorusuna yanıt veren Özel, "Çarpıcı olsun diye yapmıştık" diyerek skandal bir savunmaya imza attı.