Kılıçdaroğlu ve Akşener'in oteldeki 13 dakikalık sır görüşmesi! Kılıçdaroğlu ne ile tehdit etti? "Akşener tıpış tıpış geri döndü"

"KILIÇDAROĞLU BİR ŞEY GÖSTERDİ TIPIŞ TIPIŞ GERİ DÖNDÜ"

Akşener masadan kalktıktan sonra bir otelde Kılıçdaroğlu ile görüşüyor. Giriş ve çıkışlar dahil bu görüşme 13 dakika sürüyor. Bu görüşmede ne konuşuldu? Kılıçdaroğlu, Akşener'e bir şey gösterdi ve Akşener tıpış tıpış masaya döndü. Bu şey Akşener'i zor durumda bırakacak bir şeydi.