Kılıçdaroğlu ve Akşener'in oteldeki 13 dakikalık sır görüşmesi! Kılıçdaroğlu ne ile tehdit etti? "Akşener tıpış tıpış geri döndü"
2023 seçimlerine kısa bir süre kalırken sürece İYİ Parti'nin ittifaktan ayrılıp saatler sonra yeniden dönmesi damga vurdu. Akşener'in hangi nedenlerle masaya döndüğü merak edilirken Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir A Haber ekranlarında yaşanan süreci yorumlarken çarpıcı bir iddiada bulundu. Akşener ile Kılıçdaroğlu'nun otelde yaptığı 13 dakikalık görüşmeyi işaret eden Daşdemir "Görüşme sonrası Akşener tıpış tıpış masaya geri geldi" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Seçimlere artık kısa bir süre kalırken yaşanan sürece damga vuran anlardan biri Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti'nin masadan kalkıp saatler sonra geri dönerek Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmesi oldu.
MASADAN AYRILIRKEN SERT İFADELER
O süreçte Meral Akşener koalisyondan ayrıldıklarını açıklarken sert ifadeler kullanmış ve Kılıçdaroğlu'nu hedef almıştı.
Akşener yaptığı açıklamada "Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edildi. Masa notere dönüştü. İYİ Parti ölümle sıtma arasında bir tercihe zorlandı" diyerek Millet İttifakı'ndan ayrıldı.
TEHDİT Mİ EDİLDİ?
Ancak bu sert açıklamalara rağmen Akşener kısa süre içinde masaya dönmesinin arkasındaki neden merak edilirken Akşener'in tehdit edilmiş olabileceği vurgulandı.
Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir A Haber ekranlarında yaşanan süreci yorumlarken çarpıcı ifadeler kullandı.
"KILIÇDAROĞLU BİR ŞEY GÖSTERDİ TIPIŞ TIPIŞ GERİ DÖNDÜ"
Akşener masadan kalktıktan sonra bir otelde Kılıçdaroğlu ile görüşüyor. Giriş ve çıkışlar dahil bu görüşme 13 dakika sürüyor. Bu görüşmede ne konuşuldu? Kılıçdaroğlu, Akşener'e bir şey gösterdi ve Akşener tıpış tıpış masaya döndü. Bu şey Akşener'i zor durumda bırakacak bir şeydi.
İYİ PARTİ'DE BÜYÜK ÇOĞUNLUK KALKMAK İSTEDİ
İYİ Parti'de büyük bir çoğunluk masadan kalkınmasını istemişti. Ama Kılıçdaroğlu ile yapılan görüşme sonrası Akşener gidip masaya katılmak zorunda kaldı.
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