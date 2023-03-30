Muharrem İnce’nin adaylık kararı CHP medyasını kızdırdı! Suratlarındaki ifade her şeyi anlattı...

"ŞİŞİRİLMİŞ, HAYAL DÜNYASINDA, İNTİHARA DOĞRU GİDİYOR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu partisinin genel merkezinde ağırlayan Muharrem İnce'nin "Adaylıktan çekilmiyorum" ifadesi CHP medyasını çok rahatsız etmiş.

Merdan Yanardağ, "Çıkışta Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki 'Biz Halil İbrahim Sofrası'nı genişletmek istiyoruz' Ama kamuoyunun bir baskısı vardı. Kamuoyunun baskısı şu yöndeydi. Muharrem İnce şişirilmiş bir figür. Hatta şişirilmiş de değil bir karşılığı yok toplumda. Yüzde 1'e bile ulaşamayan bir etki alanı. Seçim tarihi yaklaştıkça bu oy oranı daha da düşecek. Fakat Millet İttifakı, geniş bir ittifak kurmak istediği için ve kamuoyunda da böyle bir beklenti olduğu için Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'yle konuşup onu ikna etmesi gibi bir baskı vardı.

Bu ziyaretle kamuoyunun beklentisi karşılanmış oldu. Muharrem İnce adaylıktan çekilmeyeceğini ilan etti. Bu teklife gelmeyen bir hayal dünyasında yüzen, kendisinin bu yarışa yüzde 28 ile başlayacağını zanneden gerçeklikten ve toplumdan kopmuş bir siyasetçi portresi var karşımızda. Umarız ayakları yere basar ve seçim tarihi yaklaşınca çekilir. Çekilmek onun için en isabetli şey yoksa siyasi bir intihara doğru gidiyor" ifadelerini kullandı.