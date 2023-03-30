Kemal Kılıçdaroğlu’nun arkasından sert konuştu! Muharrem İnce’den 7’li koalisyona soğuk duş: Sokağa kim çıkamayacak göreceğiz

HER TÜRLÜ YALAN BU KANALLARDA

Muhalefetin kanallarında bana saldırmak serbest. Ama benim cevap hakkım yok. Muhalefetin kanallarında her türlü yalan, iftira, hakaret var. Ben de cevap hakkımı kullanayım, başka bir şey istemiyorum. Bazı kanallarda ben yasaklıyım" şeklinde konuştu.