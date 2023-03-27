CHP'li Müslim Sarı'dan canlı yayında tehdit: Hesaplaşacağımız kitleler var bizim! | Hedef muhafazakarlar mı?
CHP'nin "helalleşme" adı altında muhafazakar seçmenden oy talebi sürerken, CHP'li isimlerin "hesaplaşma" tehditlerine bir yenisi daha eklendi. CHP Parti Meclisi üyesi Müslim Sarı katıldığı bir televizyon programında "Hesaplaşacağımız kitleler var bizim" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz dönemde de CHP'ye yakın isimler bu tehdit dilini kullanırken Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Mine Kırıkkanat "Şimdi mağdur biziz ama hesap günü gelecek" diyerek muhafazakar kesimi mağdur edeceklerini söylemişti. İşte detaylar...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu uzun süredir helalleşme kavramını gündeme taşımaya çalışsa da partisindeki isimler ve CHP medyasının hesaplaşma tehditleri her geçen gün artıyor.
"HESAPLAŞACAĞIMIZ KİTLELER VAR BİZİM"
Son olarak CHP Parti Meclisi üyesi Müslim Sarı katıldığı canlı yayında "Hesaplaşacağımız kitleler var bizim" diyerek tehditte bulundu. Bazı kitlelerle hesaplaşacaklarını söyleyen Sarı'nın sinirli hali de dikkat çekti.
"ŞİMDİ MAĞDUR BİZİZ AMA HESAP GÜNÜ GELECEK"
Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Mine Kırıkkanat geçtiğimiz yıllarda halkı tehdit ettiği görüntüler seçime sayılı günler kala yeniden gündeme geldi.
CHP'nin bir gün yeniden iktidara gelmesi durumunda muhafazakar kesimi mağdur edeceğini söyleyerek halkı açık açık tehdit eden Kırıkkanat'ın, "Kim şimdi mağdur? Biz. O zaman bunun da bir hesap günü gelecek. Şimdi mağdur biziz. Biz de sizi mağdur edeceğiz elbette. Elbette bu gün gelecek" sözleri dikkat çekti.
TERÖRİST MİDİR NEREDEN BİLECEĞİZ?
CHP'li Önay Alpago başörtülü kadınları teröriste benzettiği açıklamasında, "Peki, o kadın dini inancı gereği ile tercih ettiği kıyafetiyle çarşaf giyebilir, peçe takabilir. Peki o kadın ne taşıyor, terörist midir değil midir nereden bileceğiz?" dedi.
TÜRBANLI HAKİMLERİ HEDEF ALDI
CHP'li Fikri Sağlar ise Halk TV'de başörtüsü için "Türbanlı bir hâkimin karşına çıktığım zaman adaleti yerine getireceği konusunda kuşkum var" demişti.
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