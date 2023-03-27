CHP’li Müslim Sarı’dan canlı yayında tehdit: Hesaplaşacağımız kitleler var bizim! | Hedef muhafazakarlar mı?

"ŞİMDİ MAĞDUR BİZİZ AMA HESAP GÜNÜ GELECEK"

Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Mine Kırıkkanat geçtiğimiz yıllarda halkı tehdit ettiği görüntüler seçime sayılı günler kala yeniden gündeme geldi.

CHP'nin bir gün yeniden iktidara gelmesi durumunda muhafazakar kesimi mağdur edeceğini söyleyerek halkı açık açık tehdit eden Kırıkkanat'ın, "Kim şimdi mağdur? Biz. O zaman bunun da bir hesap günü gelecek. Şimdi mağdur biziz. Biz de sizi mağdur edeceğiz elbette. Elbette bu gün gelecek" sözleri dikkat çekti.