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Twitter’dan ‘sana özel’ seçim kampanyası! Yeni kullanıcılara muhalif hesap önerisi

Sosyal medyada özellikle Twitter başta olmak üzere her seçim döneminde yapılan manipülasyonlara, 14 Mayıs'a 2 aydan az bir süre kala bir yenisi daha eklendi. Twitter yerli ve milli hesapları perdeleyip; muhalif, FETÖ ve PKK yanlısı hesapları ön plana çıkararak manipülasyon operasyonunu başka bir boyuta taşıdı. Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok bu konuyla ilgili bir yazıyı köşesine taşıdı.

Giriş Tarihi: 17.03.2023 07:22 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 07:22
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Twitter’dan ‘sana özel’ seçim kampanyası! Yeni kullanıcılara muhalif hesap önerisi

Elon Musk, Twitter'ı aldığı günlerde şirkette ne kadar karanlık alan varsa neşter attı. Bütün cerahat ortalığa saçıldı...
Sitede hangi kullanıcının öne çıkartılacağına, hangi gazetecinin "gömüleceğine" CIA'dan FBI'a müdahale etmeyen kalmamış. İşi ABD Başkanı'nın hesabını sansürlemeye kadar vardıran sansür masaları harıl harıl çalışmış.

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Twitter’dan ‘sana özel’ seçim kampanyası! Yeni kullanıcılara muhalif hesap önerisi

Ne var ki sorun ABD ile sınırlı değil. ABD'nin manipülasyon aygıtı olarak çalışan Twitter'ın diğer ülkelerdeki işleyişi, politikaları Musk'tan önce nasılsa aynen devam ediyor.

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Twitter’dan ‘sana özel’ seçim kampanyası! Yeni kullanıcılara muhalif hesap önerisi

Belki Twitter önümüzdeki ABD seçimlerinde eski yönetimin yaptığı gibi Biden'ın oğluyla ilgili haberlerin engellenmesine müsaade etmeyecek... Ama Türkiye'de 2 ay sonra yapılacak seçimleri muhalefetin kazanma için çalışmaya şimdiden başlamış gibiler. Tıpkı diğer seçimlerde yaptıkları gibi.

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Twitter’dan ‘sana özel’ seçim kampanyası! Yeni kullanıcılara muhalif hesap önerisi

Sadece deprem felaketinin yaşandığı gün yapılan "Baraj çöktü" gibi provokatif paylaşımların yüzde 25'inin sahibi "karınca hesaplardan" bahsetmiyorum.

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Twitter’dan ‘sana özel’ seçim kampanyası! Yeni kullanıcılara muhalif hesap önerisi

"Timeline", muhalif siyasilerin, onlara iliştirilmiş gazetecilerin, firari FETÖ'cülerin, PKK'lıların, kısacası ABD Başkanı Biden'ın, Erdoğan karşısında destekleyeceklerini söylediği muhalefetin tüm unsurlarının mesajlarından ibaret.
Bu hesapları takip etmeseniz bile mesajları ekranınıza düşüyor.