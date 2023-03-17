Twitter’dan ‘sana özel’ seçim kampanyası! Yeni kullanıcılara muhalif hesap önerisi

Sosyal medyada özellikle Twitter başta olmak üzere her seçim döneminde yapılan manipülasyonlara, 14 Mayıs'a 2 aydan az bir süre kala bir yenisi daha eklendi. Twitter yerli ve milli hesapları perdeleyip; muhalif, FETÖ ve PKK yanlısı hesapları ön plana çıkararak manipülasyon operasyonunu başka bir boyuta taşıdı. Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok bu konuyla ilgili bir yazıyı köşesine taşıdı.

Giriş Tarihi: 17.03.2023 07:22 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 07:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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