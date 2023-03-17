A Haber’in gündeme getirdiği Twitter algoritmasındaki manipülasyon skandalı sonrası Elon Musk’tan flaş yanıt: Düzeltme yapacağız

"İSTEMEDEN DE OLSA MANİPÜLE EDİYOR"

Musk Dorsey'in yaptığı açıklamadan yaklaşık sekiz saat sonra kendi kendine yanıt vererek herhangi bir manipülasyonun kasıtlı olmadığını belirtti.

Musk ayrıca "Algoritmada kötülük olduğunu söylemiyorum,ne okumak isteyebileceğinizi tahmin etmeye çalışıyor. Bunu yaparken, siz bunun olduğunu fark etmeden bakış açılarınızı istemeden de olsa manipüle ediyor" dedi.