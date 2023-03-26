Türkiye ve 14 Mayıs seçimleri CENTCOM'un hedefinde! Twitter'da "beyaz" ve "kara" listeli manipülasyon oyunu
Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçim öncesi Twitter üzerinden başlatılan manipülasyon operasyonu devam ediyor. ABD'nin propaganda operasyonlarına aparat olarak kullanılan platform, Pentagon tarafından yürütülen psikolojik savaşa alet olarak Türkiye'yi ve seçimleri hedef aldı. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için "yılın en önemli olayı" tanımlaması yapılırken; FETÖ, PKK ve diğer muhalif hesapların da etkileşimleri artırıldı. Başkan Erdoğan'a destek veren hesapların görünürlüğü ise düşürüldü. CENTCOM-Twitter iş birliği ile Türkiye'deki seçimleri hedef alan "beyaz" ve "kara" listeli kirli operasyonun perde arkası deşifre edildi. İşte detaylar...
Türkiye, ikinci yüzyılının en önemli dönemeci olan 2023 seçimleri için gün sayıyor.
14 Mayıs'ta yapılacak oy verme işlemi dünya tarafından yakından takip edilirken bu süreçte önemli bir propaganda mekanizması olan sosyal medya platformları kilit taşı pozisyonunda yer alıyor.
Dezenformatif bilgiler ve yürütülen algılarla seçmenler manipüle edilmek isteniyor.
Son günlerde Twitter'da teknik müdahalelerle algı operasyonları yürütüldüğü konuşulmaya başlandı.
Twitter kullanıcılarını "SANA ÖZEL" ve "TAKİP EDİLENLER" sayfalarıyla karşılamaya başladı. Birçok kullanıcı ilgi duymadığı görüş ve içeriklere maruz kaldı.
Öte yandan birtakım şirketlerin gelişmiş program ağlarıyla ülkelerdeki seçmenleri manipüle ettiği biliniyor.
Takvim.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Siber Güvenlik Uzmanı Ersin Çahmutoğlu, FETÖ ve PKK gibi örgütlerin seçim ağzı dezenformasyon yayan oluşumlarla işbirliği yapmasının muhtemel olduğunu söyledi.
Çahmutoğlu, Twitter'ın ABD tekelinde olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı;
ABD İSTEDİĞİ GİBİ KULLANIYOR
Amerikan devleti Twitter'ı dış politikada istediği gibi yönlendiriyor, istediği hesapları bastırıyor, istediği hesapları da öne çıkartıyor. Pentagon'un Orta Doğu'da yürüttüğü askeri faaliyetlerin övülmesi, alkışlanması, öne çıkarılması gibi meseleler var. ABD seçimlerinde de kendi çıkarları doğrultusunda 'Clinton'lar, Demokratlar diyelim Trump aleyhine, Cumhuriyetçiler aleyhine Twitter'ı kullanmışlar.
Tüm bu yaşananların etkisi sürerken Twitter'ın Türkiye'deki seçim sürecini etkilemeye, muhalif algıyı üstün kılmaya yönelik adımları da sürüyor.
"TWİTTER HEM ŞİRKET HEM DE SUÇ MAHALİ"
Bilindiği üzere Twitter, ABD'deki seçmen tercihine de müdahalede bulunmuş, o dönem Elon Musk "Twitter hem bir sosyal medya şirketi hem de suç mahali" çıkışını yapmıştı.
Aralık 2022'den bu yanan ortaya çıkan belgeler ise ABD'nin Twitter üzerinden psikolojik harp operasyonları yürüttüğü, istediği konunun üzerini örtüp istediği konuyu da yaydığı gözlemlendi. Bazı hesapların kasıtlı bir şekilde sansüre maruz kaldığı bazı kişilerin de görünürlüğünün artırıldığı dikkati çekti.
KAMUOYUNDAN GİZLİ OLARAK KARA LİSTE OLUŞTURULDU, GÜNDEME MÜDAHALE EDİLDİ
Elon Musk, bu duruma Twitter Files'ı yayınlayarak müdahale etti. 9 Aralık 2022'de yayınlanan ilk dosyalarda Twitter çalışanlarınca, tamamen kamuoyundan gizli olarak kara liste (Blacklist) oluşturulduğu, trend topic'lere müdahale edildiği, odağa giren hesapların görünürlüğünün azaltıldığı açıklandı.
Öyle ki, COVID kapanmalarının çocuklar için olumsuz olduğunu iddia edenler bile sansüre uğradı. "Trends Blacklist" kapsamına alınan kişilerin tweetleri trend konularda engellendi.
FİLTRELEME YAPILDI, TWEET GÖRÜNÜRLÜĞÜNE MÜDAHALE EDİLDİ
"Search Blacklist" kapsamına alınan kişiler arama sonuçlarından filtrelenerek çıkarıldı. "Do Not Amplify" kategorisine alınanların tweetlerin görünürlüğü düşürüldü.
Elon Musk'un Twitter'ın başına geçmesine kadar kullanıcılar bu durumdan şüpheleniyordu. Kamuoyuna böyle bir sansürlemenin olmadığını söyleyen Twitter yönetimi ise şirket içerisinde Görünürlük Filtreleme (Visibility Filtering-VF) dedikleri uygulamaya devam ediyorlardı.
Görünürlük Filtreleme (VF), kullanıcıların aranarak bulunması, belirli tweetlerin bulunabilirliğinin engellenmesi, seçilen kullanıcıların tweetlerinin trendde görünmesinin engellenmesi gibi birçok fonksiyona sahip.
Şirket bu sansürlemeyi, SIP-PES diye adlandırdığı politikaları baz alarak (kamuoyundan gizli olarak) SRT-GET birimi eliyle yapmaktaydı.
Şirket, platformu manipüle etmek için açıktan yaptığı kullanıcıyı askıya alma uygulamaları da bulunuyor. Ama görüldüğü gibi kullanıcılar çoğu durumda sebepsiz yere askıya alınmış.
BEĞENİLMEYEN İÇERİK VE KULLANICILAR HAYALETE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR
Twitter, tamamen gizli yürüttüğü "Secret Blacklist", "Shadow Banning" ve "Visibility Filtering" gibi uygulamalar ile beğenmediği içerik ve kullanıcıları adeta platformda hayalete dönüştürüyor.
Ama şirket bununla yetinmiyor. "Whitelist", "Blue Thick" vb. uygulamalar ile de istediği kullanıcı ve içeriklerin görünürlüğünü arttırıyor.
YILLARCA PENTAGON'UN GİZLİ PROPAGANDALARINA DESTEK OLUNDU
Twitter, arzu ettiği kullanıcı ve içerikleri, şikayet ve engellemelerden muaf tutuyor. Bu kapsamda, Twitter'ın yıllarca Pentagon'un gizli propaganda operasyonlarına destek olduğu ortaya çıktı.
Psikolojik etki operasyonları için Pentagon ile iş birliği yapan Twitter, birçok Twitter hesabına özel koruma sağladı.
BÖLÜCÜ TERÖR HESAPLARINA İMTİYAZ: MAVİ TİK VERİLDİ BEYAZ LİSTEYE ALINDI
Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan PYD'yi kuran ve koruyan birim olan CENTCOM, Twitter'dan Orta Doğu'ya hitap eden birçok Twitter hesabının etkileşiminin artırılması, bunlara "Mavi Tik" verilmesi ve "Whitelist" kapsamına alınmasını talep etti.
Twitter hesaplarına sağlanan Whitelist tag'i, "Mavi Tik" ihtiyacı olmadan hesapların doğrulanmasını, spam vb. şikayetlerden muaf tutulmasını ve görünürlüğün artırılmasını sağlıyor.
CENTCOM'un ihtiyaç duyduğunda Whitelist ile görünürlüğünü artırdığı hesaplarla ilişkisini kestiği görülüyor.
Açığa çıkan hesaplardan biri "Fırat'ın Nabzı."
Açığa çıkan bilgiler, Twitter yöneticilerinin ABD Savunma Bakanlığınca (DOD) kurulan sahte ve gizli propaganda ağından haberdar olduğunu gösteriyor.
ABD Savunma Bakanlığından gönderilen maillerden sadece birinde 157 hesap bilgisi iletiliyor. Bu, CENTCOM'un bu gizli operasyon ağının büyüklüğüne dair bir ipucu olarak kayıtlara geçti.
PSİKOLOJİK SAVAŞIN EN BÜYÜK HEDEFİ TÜRKİYE: SEÇİMLERE 'YILIN EN ÖNEMLİ OLAYI' TANIMLAMASI
Türkiye, EUCOM bölgesinde bulunuyor. Türkiye, Suriye ve Irak operasyonları ile CENTCOM faaliyet alanına aktif müdahale ediyor. Pentagon eli ile planlanan, CENTCOM, EUCOM gibi askeri birimlerce uygulanan bu psikolojik savaşın en büyük hedeflerinden birisi de Türkiye.
Yakın dönemde ABD tarafından Türkiye'deki seçimler, "yılın en önemli olayı" olarak nitelendirilmişti. Yine ABD'nin Türkiye'de iktidarın değişmesi yönündeki istek ve çabaları uzun zamandır biliniyor.
Türkiye'de yakın zamanda FETÖ ve PKK propagandası yapan hesaplar ve paylaşımlar, sıklıkla Twitter kullanıcılarının önüne çıkmaya başladı. Kullanıcılar, bu hesapları takip etmese de seçim sürecinde bu paylaşımlarla daha sık karşılaşır hale geldi.
Özellikle son 1 aydır Erdoğan'a destek veren hesapların görünürlüğü ve etkileşimlerinin düşürüldüğü görülüyor.
KILIÇDAROĞLU'NUN PAYLAŞIMLARI ZORLA KULLANCILARA GÖSTERİLİYOR
Öte yandan muhalif liderler, muhalif hesaplar, hatta FETÖ ve PKK hesapları Twitter algoritması tarafından önerilmeye başlandı. Seçim sürecine girildiği bu günlerde, Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun hesabının da bu etkileşim operasyonunda olduğu görülüyor. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımları, takip edilmese bile kullanıcılara zorla gösteriliyor.
Muhalif hesaplar bu şekilde ücretsiz şekilde reklam ve etkileşimle desteklenirken, Başkan Erdoğan'a yakın hesaplara etkileşim kısıtlaması ve sansür uygulanıyor. Tüm bunlar, Erdoğan'a yakın hesaplar para karşılığı bile Twitter'da reklam yaptıramıyorken yaşanıyor.
MUSK'TAN TEPKİLER SONRASI 'AÇIK KAYNAK' ADIMI
Gelen eleştiriler üzerine Elon Musk, tweet öneri algoritmasının 31 Mart'ta açık kaynak olarak sunulacağını açıkladı.
Musk, yaptığı açıklamalarda, tweet önerme algoritmasını "oldukça karmaşık" olarak niteliyor ve aptalca çok fazla şey bulduklarını belirtiyor.
PENTAGON VE TWİTTER BÖLGE OFİSLERİ...
Bu da içerik ve kullanıcılara hala Pentagon ve Twitter Bölge Ofisleri tarafından müdahale edilebildiği, bunun önüne geçilemediğine dair kuşkuları artırıyor.
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