Türkiye ve 14 Mayıs seçimleri CENTCOM'un hedefinde! Twitter'da "beyaz" ve "kara" listeli manipülasyon oyunu





Twitter kullanıcılarını "SANA ÖZEL" ve "TAKİP EDİLENLER" sayfalarıyla karşılamaya başladı. Birçok kullanıcı ilgi duymadığı görüş ve içeriklere maruz kaldı.

Öte yandan birtakım şirketlerin gelişmiş program ağlarıyla ülkelerdeki seçmenleri manipüle ettiği biliniyor.

Takvim.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Siber Güvenlik Uzmanı Ersin Çahmutoğlu, FETÖ ve PKK gibi örgütlerin seçim ağzı dezenformasyon yayan oluşumlarla işbirliği yapmasının muhtemel olduğunu söyledi.



Çahmutoğlu, Twitter'ın ABD tekelinde olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı;



ABD İSTEDİĞİ GİBİ KULLANIYOR

Amerikan devleti Twitter'ı dış politikada istediği gibi yönlendiriyor, istediği hesapları bastırıyor, istediği hesapları da öne çıkartıyor. Pentagon'un Orta Doğu'da yürüttüğü askeri faaliyetlerin övülmesi, alkışlanması, öne çıkarılması gibi meseleler var. ABD seçimlerinde de kendi çıkarları doğrultusunda 'Clinton'lar, Demokratlar diyelim Trump aleyhine, Cumhuriyetçiler aleyhine Twitter'ı kullanmışlar.

Tüm bu yaşananların etkisi sürerken Twitter'ın Türkiye'deki seçim sürecini etkilemeye, muhalif algıyı üstün kılmaya yönelik adımları da sürüyor.