27 Mart 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri 27 Mart 1994: İstanbul’un kaderi değişiyor! Belediye Başkanı seçilen Erdoğan yeni dönemi başlattı

27 Mart 1994: İstanbul’un kaderi değişiyor! Belediye Başkanı seçilen Erdoğan yeni dönemi başlattı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 27.03.2023 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023
ABONE OL
27 Mart 1994: İstanbul’un kaderi değişiyor! Belediye Başkanı seçilen Erdoğan yeni dönemi başlattı

Takvim yaprakları 27 Mart 1994'ü  gösteriyordu. İstanbul'un yeni Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Megakent o dönemde birçok problemle savaşıyordu. Bunlarda biri de trafikti... Peki ya trafiği rahatlatmak için neler yapıldı? İşte tüm detaylar…

Tarih 27 Mart 1994. Türkiye sandığa gidiyor ve Refah Partisi'nin adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 25 virgül 19 oy oranı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçiliyordu.

Recep Tayyip Erdoğan 2003 yılında Başbakan oldu. 90'lardaki birçok problemini çözdüğü İstanbul'un en büyük sorunu bu kez trafikti.

Atılacak dev adımlar ve yeni projeler tek tek masaya yatırıldı. 2 kıtanın birleştiği, medeniyetlerin beşiği olan bu şehirde bir yakadan diğerine geçmek oldukça sıkıntılıydı.

Koskoca İstanbul 2 köprüye mahkumdu. 2 Kıtayı yine birleştirmek lazımdı ama bu kez denizin üzerinden değil denizin altından... Halk hizmetlerden memnundu ancak bu İstanbul için yeterli değildi. Boğaza üçüncü bir gerdanlık inşa edildi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü 26 Ağustos 2016'da hizmete açıldı.

Erdoğan için durmak yoktu, hele aşık olduğu şehir söz konusu ise yorulmak nedir bilmiyordu. Bu kez 2 kıta denizin altından birleştirilecekti. İstanbullular deniz altından otomobille geçecekti. Avrasya Tüneli 20 Aralık 2016'da hizmete açıldı.

Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel yönetim anlayışı ile İstanbul uluslararası alanda adına yakışır bir megakente dönüştü.

İstanbul’un kaderinin değiştiği gün! İSTANBUL'UN KADERİNİN DEĞİŞTİĞİ GÜN!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA