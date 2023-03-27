27 Mart 1994: İstanbul’un kaderi değişiyor! Belediye Başkanı seçilen Erdoğan yeni dönemi başlattı

Koskoca İstanbul 2 köprüye mahkumdu. 2 Kıtayı yine birleştirmek lazımdı ama bu kez denizin üzerinden değil denizin altından... Halk hizmetlerden memnundu ancak bu İstanbul için yeterli değildi. Boğaza üçüncü bir gerdanlık inşa edildi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü 26 Ağustos 2016'da hizmete açıldı.