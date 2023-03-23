AFAD’dan aktif faylarla ilgili kritik uyarı: 80 fayın eli kulağında

HARİTA TEHLİKEYİ VERMEZ

Binlerce insanın yaşamını yitirmesine neden olan iki büyük depremin ardından pek çok kişi evinin altından fay geçip geçmediğini merak ediyor.

Son günlerde birçok mecrada AFAD'ın 2018'de hazırladığı "Türkiye Deprem Tehlike Haritası'ndan hangi konutun altından hangi fayın geçtiğine bakılabildiği" iddiasına uzmanlar katılmıyor.