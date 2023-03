AFAD’dan aktif faylarla ilgili kritik uyarı: 80 fayın eli kulağında

Türkiye'deki her fayın parametresinin ortaya konulması gerektiğini, bu kapsamda Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) 485 fayın 172'si, üniversitelerin de yaklaşık 70'i üzerinde çalışma yaptığını belirten Tatar, "Son depremlerin ardından hemen aksiyon aldık, TÜBİTAK MAM, AFAD, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, MTA ile 25 üniversiteden alanında uzmanlarla, geniş bir grupla çalışma yapılacak. Bu yıldan itibaren 80 civarında, yani eli kulağında diyebileceğimiz, her an deprem üretme potansiyeli bulunan faylara öncelik verecek şekilde bunların çalışılmasını planlıyoruz" ifadelerini kullandı.