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Son dakika | İstanbul'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.03.2023
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Son dakika | İstanbul’da FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ), yönelik ankesörlü hat soruşturması kapsamında biri eski askeri personel 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 14'ü yakalandı.

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