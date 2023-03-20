Pazarlık masası kuruluyor! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu HDP’nin kapısını çalacak | HDP’nin CHP’den talepleri neler?

Son dakika haberleri... CHP ile HDP bugün pazarlık masasını kuruyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 12.00'de HDP'yi ziyaret edecek.

18 MART'TAKİ GÖRÜŞME ERTELENMİŞTİ

CHP Genel Başkanı ve 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Mart Cumartesi günü HDP'yi ziyaret edeceği duyurulmuştu. Ziyaretin zamanlamasına tepki geldi. Çünkü 18 Mart, Çanakkale zaferinin yıldönümü, Şehitler Günü ve Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in terör örgütü PKK/YPG'den temizlendiği gün. Tepkilerin ardından CHP, ziyaret gününü değiştirmeyi gündemine aldı. HDP ise ziyaretin ertelendiğini açıklamıştı. Gazeteciler Kılıçdaroğlu'na cumartesi günü yapılması planlanan HDP ziyaretinin ertelenmesinin gerekçesini sordu. Kılıçdaroğlu soruya "Onu bana sormayacaksınız, ev sahibine soracaksınız" diye yanıt verdi.

İŞTE HDP'NİN CHP'DEN TALEPLERİ

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 2 aydan az bir süre kala yaşanan "adaylık kaosu" sonrası adayını CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklayan 6'lı koalisyon, seçimler yaklaştıkça Kandil'in siyasi uzantısı olan HDP ile flörtünü de ilerletiyor.

Özellikle CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanması sürecinde İYİ Parti lideri Meral Akşener'in masadan kalkması sonrası adeta masanın ortasına çıkan HDP, koalisyon masası ve Kılıçdaroğlu'na gözdağı vererek isteklerini sıralamaya başladı.