Pazarlık masası kuruluyor! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu HDP'nin kapısını çalacak | HDP'nin CHP'den talepleri neler?
Son dakika haberleri... CHP ile HDP bugün pazarlık masasını kuruyor. Geçtiğimiz günlerde HDP kanadından üst üste gelen açıklamalar ve HDP'nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden yazdığı yazıda Kılıçdaroğlu'na "Tutum Belgesi" dayatmasını yapmasının ardından, CHP liderinin bugün saat 12.00'de HDP'yi ziyaret edeceği açıklandı.
Son dakika haberleri... CHP ile HDP bugün pazarlık masasını kuruyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 12.00'de HDP'yi ziyaret edecek.
18 MART'TAKİ GÖRÜŞME ERTELENMİŞTİ
CHP Genel Başkanı ve 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Mart Cumartesi günü HDP'yi ziyaret edeceği duyurulmuştu. Ziyaretin zamanlamasına tepki geldi. Çünkü 18 Mart, Çanakkale zaferinin yıldönümü, Şehitler Günü ve Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in terör örgütü PKK/YPG'den temizlendiği gün. Tepkilerin ardından CHP, ziyaret gününü değiştirmeyi gündemine aldı. HDP ise ziyaretin ertelendiğini açıklamıştı. Gazeteciler Kılıçdaroğlu'na cumartesi günü yapılması planlanan HDP ziyaretinin ertelenmesinin gerekçesini sordu. Kılıçdaroğlu soruya "Onu bana sormayacaksınız, ev sahibine soracaksınız" diye yanıt verdi.
İŞTE HDP'NİN CHP'DEN TALEPLERİ
14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 2 aydan az bir süre kala yaşanan "adaylık kaosu" sonrası adayını CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklayan 6'lı koalisyon, seçimler yaklaştıkça Kandil'in siyasi uzantısı olan HDP ile flörtünü de ilerletiyor.
Özellikle CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanması sürecinde İYİ Parti lideri Meral Akşener'in masadan kalkması sonrası adeta masanın ortasına çıkan HDP, koalisyon masası ve Kılıçdaroğlu'na gözdağı vererek isteklerini sıralamaya başladı.
Bakanlık hayali kurmaya başlayan HDP, aday olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na isteklerini dayatmaya başlarken; geçtiğimiz günlerde HDP'li Ali Kenanoğlu katıldığı bir canlı yayında HDP'nin şartlarını sıralamıştı. Kenanoğlu, masanın CHP dışındaki ortaklarına da açıkça mesaj göndererek hepsinin oy toplamının HDP kadar etmediğini söylemişti.
"Bırakın HDP isteklerini ortaya koysun" diyen HDP'li Kenanoğlu, "Siz bakanlık yüzünden, cumhurbaşkanlığı yardımcılığı üzerinden birbirinize girdiniz masayı dağıtıyordunuz. Bırakın da HDP bir ortak adayı destekleyecekse isteklerini, taleplerini ortaya koysun." demişti.
HDP Gençlik Teşkilatı isimli oluşum ise sosyal medya hesabından yayınladıkları mesajla terör örgütü PKK'nın 6'lıya destek için sürdüğü şartlar da sıralamıştı.
Yapılan paylaşımda şu talepler ve vaatler yer aldı:
- Koruculuk sistemi lağvedilecek suça karışan korucular yargılanacaktır.
- Eğitimin bütün kademelerinde anadilde eğitim görülecektir. Bunu içselleştiremeyen, önyargı ile yaklaşan siyasi anlayışla uzlaşamayız. 6'lı masa 7'li masa olacaksa sözümüz budur.
- HDP, Kürdistan gerçekliğine uygun olarak ortak vatan, demokratik anayasa kapsamında bu hakikatin yasal statü temelinde kabul görmesi için mücadele eder.
- OHAL kaldırılacak ve OHAL'e dayanılarak kayyum atanan belediye eş başkanları derhal görevlerine iade edilecektir.
- Kürt sorunu çözülmeden Türkiye'deki demokrasi sorunu başta olmak hiç bir temel sorunun çözülmeyeceği açıktır. Sadece son bir kaç yılda yaşadıklarımız bile bunu kanıtlamaktadır.
DEMİRTAŞ'TAN KILIÇDAROĞLU'NA TUTUM BELGESİ DAYATMASI
Yaşanan bu gelişmeler sonrası HDP'nın tutuklu bulunan eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da bir yazı kaleme aldı. "HDP, Kılıçdaroğlu'ndan ne isteyecek?" başlıklı yazıda HDP'nin 2021 yılında yayınladığı ve skandal taleplerin yer aldığı "tutum belgesi"ne vurgu yapıldı. Demirtaş yazıda, "HDP'nin 11 maddelik tutum belgesinde ifadesini bulan politikalara yaklaşım nasıl olacak?" ifadelerine yer verdi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na destek için dayatma yapan Demirtaş, "Eğer Sayın Kılıçdaroğlu ile ekibi tüm bu düşüncelere, ilkelere saygı duyuyor, değer veriyorsa bunu bizzat kendisinden duymak ister. Demokratik siyasi ortamın sağlanması için bir niyet, program, ciddiyeti kararlılık görürse de destek verir." dedi.
TUTUM BELGESİNDE NELER YER ALIYOR?
HDP'nin 2021 yılında ortaya koyduğu "Tutum Belgesi"nde yerel özerklik, tutuklu teröristlerin serbest bırakılması, KHK'ların iptali, kayyumların kaldırılması gibi talepler yer alıyor. Belgede Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin altını dinamitleyecek ifadeler bulunuyor.
Sınır ötesi operasyonların durdurulması, Kanal İstanbul gibi projelere son verilmesi gibi maddeler de belgede yer aldı. "Kürt sonununda demokratik çözüm" ismi verilen 4'üncü maddede ise Türkiye'nin terörle mücadelesinin sonlandırılması isteniyor.
Maddede "Savaş politikaları, silah ve çatışma yöntemleri yerine, sorunlarımızı şiddet aracılığıyla değil; konuşarak, müzakere ederek, diyalog yoluyla çözmek temel düsturumuzdur" ifadelerine yer verildi.
Kanun Hükmünde Kararnamelerle hak gasplarının ortaya çıktığı iddia edilerek bunların sonlandırılması istendi.
HDP HEYETİ CHP'Yİ ZİYARET EDEREK BELGEYİ SUNMUŞTU
HDP, Tutum Belgesi'nin kamuoyuna açıkladığı dönemde CHP'yi ziyaret ederek partiye belgeyi sunmuştu. HDP Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan başkanlığındaki heyet, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki heyetle görüşürek belge üzerinde fikir alışverişi yapmıştı. Salıcı, ziyareti sosyal medya hesabından duyururken, HDP heyeti ile tutum belgesi üzerine görüş alışverişinde bulunduklarını açıklamıştı.
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