Depremzedelerin elektrik ve doğal gaz borçları silindi! Karar Resmi Gazete’de
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle, evi ağır ve orta hasarlı depremzedelerin elektrik ve doğalgaz borçları silindi. Depremzedelerin 6 Şubat'a kadar olan elektrik, doğal gaz dava ve icra takipleri kaldırıldı.
6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle zarar gören bazı illerdeki tüketicilerin elektrik ve doğal gaz tüketimlerine yönelik tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin ertelenmesine dair karar kararı içerek Resmi Gazete yayımlandı.
BORÇLAR SİLİNDİ
Başkan Erdoğan imzalı karara göre evi ağır ve orta hasarlı depremzedelerin elektrik ve doğalgaz borçları silindi.
Depremzedelerin 6 Şubat'a kadar olan elektrik, doğal gaz dava ve icra takipleri kaldırıldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ücretli öğretmen ataması olacak mı, var mı? 45 bin öğretmen ataması ücretlileri kapsıyor mu?
- Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ne zaman oynanacak? Fenerbahçe Beşiktaş derbi tarihi açıklandı mı?
- Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 Mayıs celbi Askerlik yerleri açıklandı mı, belli oldu mu?
- Bekçilik başvuru sonuçları ne zaman yapılacak? Bekçi alımı 2023 başvuru sonuçları belli oldu mu?
- 10 bin TL hane başı destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatırılacak? 10 bin TL hane başı destek ödemesi devam ediyor mu?
- 21 Mart ekinoksunun burçlara etkisi ne olacak? Daha çok etkilenecek! Yeni Ay sonrası Oğlak, Boğa, Akrep, İkizler, Aslan, Yengeç...
- POMEM 10 bin polis alımı başvuruları ne zaman? POMEM kadro ve kontenjanlar belli oldu mu?
- MSÜ sınavı ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı? MSÜ sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- EYT'de yeni gelişme ayyuka çıktı! Detaylar tek tek açıklandı, 1999 - 2000 - 2008 öncesi sonrasına fırsat! 3600 prim günüyle emeklilik...
- Milli ara ne zaman bitecek? Süper Lig maçları ne zaman başlıyor, hangi gün?
- YKS başvuruları ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? 2023 YKS başvuru nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?
- Ramazan pidesi nasıl yapılır? Evde yapabileceğiniz en pratik pide tarifi ve gerekli malzemeler