Depremzedelerin elektrik ve doğal gaz borçları silindi! Karar Resmi Gazete’de

BORÇLAR SİLİNDİ

Başkan Erdoğan imzalı karara göre evi ağır ve orta hasarlı depremzedelerin elektrik ve doğalgaz borçları silindi.

Depremzedelerin 6 Şubat'a kadar olan elektrik, doğal gaz dava ve icra takipleri kaldırıldı.



