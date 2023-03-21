21 Mart 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Depremzedelerin elektrik ve doğal gaz borçları silindi! Karar Resmi Gazete’de

Depremzedelerin elektrik ve doğal gaz borçları silindi! Karar Resmi Gazete’de

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.03.2023 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023
ABONE OL
Depremzedelerin elektrik ve doğal gaz borçları silindi! Karar Resmi Gazete’de

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle, evi ağır ve orta hasarlı depremzedelerin elektrik ve doğalgaz borçları silindi. Depremzedelerin 6 Şubat'a kadar olan elektrik, doğal gaz dava ve icra takipleri kaldırıldı.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle zarar gören bazı illerdeki tüketicilerin elektrik ve doğal gaz tüketimlerine yönelik tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin ertelenmesine dair karar kararı içerek Resmi Gazete yayımlandı.

BORÇLAR SİLİNDİ

Başkan Erdoğan imzalı karara göre evi ağır ve orta hasarlı depremzedelerin elektrik ve doğalgaz borçları silindi.

Depremzedelerin 6 Şubat'a kadar olan elektrik, doğal gaz dava ve icra takipleri kaldırıldı.


Depremzedeler için flaş karar DEPREMZEDELER İÇİN FLAŞ KARAR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA