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HDP Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ne bekliyor? Kapalı kapılar ardında pazarlık!

A Haber
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Giriş: 20.03.2023 12:53
Kemal Kılıçdaroğlu, HDP eş başkanları ile Meclis'te görüşüyor. HDP aday çıkarmayacak mı? Öcalan'a özgürlük çağrısı sonrası bu ziyaret ne anlama geliyor? Siyaset Bilimci Onur Erim ve Siyaset Bilimci Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Beriş, Kapalı kapılar ardında bir takım anlaşmalara varılacak. Bunun neticesinde muhtemelen HDP kendisinin bu seçimler için cumhurbaşkanlığında bir aday çıkarmayacağını ve Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini söyleyecek." ifadelerini kullandı.
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