Son dakika: Bakan Soylu Nureddin Nebati ve Vahit Kirişci'den afet bölgesinde flaş açıklamalar
Son dakika | İçişleri Bakanı Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ile Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, selin vurduğu Şanlıurfa'daki Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulunundular. Bakan Kirişci, "Şanlıurfa'da dereleri rahatlatacak sıfırdan projelendirme çalışması içindeyiz" ifadelerine yer verdi. Bakan Nebati de "Sel bölgesinde çalışmalar yüzde 90'ın üzerinde bitmiştir. Hasar tespiti yapılan yerlerde ödemeler yapıldı." şeklinde konuştu. Öte yandan A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan'ın aktardığı bilgiye göre; Adıyaman'ın Tut ilçesinde 1,5 yaşındaki Zeynep Zümra Tekdal'ın cansız bedenine ulaşıldı ve sel felaketinde toplam can kaybı 20'ye çıktı. Peki sel ve depremin Türkiye'ye şu ana kadar maliyeti ne kadar işte detaylar...
Son dakika | İçişleri Bakanı Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ile Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, selin vurduğu Şanlıurfa Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundular.
Sel felaketinde 20 can kaybı yaşanan Şanlıurfa ve Adıyaman'daki son durumu açıklayan Bakan Soylu, "(Şanlıurfa )Bir mahalle haricinde temizlik yüzde 75 bitti." dedi.
"SIFIRDAN PROJELENDİRME ÇALIŞMASI VAR"
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci ise, "Bölgede 89 iş makinesi ve 55 arasöz sahada hizmet veriyor" şeklinde konuştu.
Kirişci, "Şanlıurfa'da dereleri rahatlatacak sıfırdan projelendirme çalışması içindeyiz" ifadelerine yer verdi.
Bakanı Kirişci ayrıca, "Hayvansal üretimdeki hasar tespiti devam etmekte" dedi.
"HASAR TESPİTİ YAPILAN YERLERDE ÖDEMELER TAMAM"
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati de "Sel bölgesinde çalışmalar yüzde 90'ın üzerinde bitmiştir. Hasar tespiti yapılan yerlerde ödemeler yapıldı." şeklinde konuştu.
AFETLERİN MALİYETİ
Nebati şunları kaydetti:
Sel afetinin üstesinden hızlıca geldik.
Allah bir daha böyle afetler vermesin. Maddi hasar olarak (Deprem-sel) 104 milyar dolara yakın ve bu rakam güncellenecektir.
SEL FELAKETİNDE CAN KAYBI: 20
Öte yandan A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan'ın aktardığı bilgiye göre; Adıyaman'ın Tut ilçesinde 1,5 yaşındaki Zeynep Zümra Tekdal'ın cansız bedenine ulaşıldı ve sel felaketinde toplam can kaybı 20'ye çıktı.
15 Mart tarihinde Adıyaman'ın Tut ilçesinde meydana gelen sel felaketinde 2 aylık hamile olan hemşire annesi Fatma Tekdal ile birlikte akıntıya kapılan ve 6 gün boyunca polis, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından aranan 1,5 yaşındaki Zeynep Zümra Tekdal'ın cansız bedeni, Boyundere köyü yakınlarında bir HES kanalında bulundu.
Polis dalgıç ekipleri tarafından kanal içerisinde bulunan Zeynep Zümra Tekdal'ın cenazesi, yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Cansız bedenine ulaşılan Zeynep Zümra Tekdal'ın 2 aylık hamile olan hemşire annesi Fatma Tekdal da cansız bedenine sabah saatlerinde su kanalı içerisinde bulunmuş ve cenazesi hastane morguna kaldırılmıştı.
ŞANLIURFA'DA 10 BİN PERSONEL İLE ÇAMUR TEMİZLİĞİ
Şanlıurfa'da 16 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından 2 bini asker yaklaşık 10 bin personel, çamurla kaplanan kenti temizliyor.
Kentte 14-15 Mart'ta etkili olan sağanağın ardından Karakoyun, Cavsak, Karaköprü ve Sırrın dereleri taşıp, sele yol açtı.
Abide Köprülü Kavşağı alt geçidi ile Veysel Karani, Akabe ve Süleymaniye mahalleleri, selin en çok etkilediği noktalar oldu. Abide Köprülü Kavşağı ile bazı binaların bodrum katlarında 16 kişi, hayatını kaybetti.
Felakette ekiplerin yaptığı çalışma ile çok sayıda kişi de kurtarıldı.
KAYIP TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR
Hilvan-Bozova yolunda aracıyla sele kapılan TIR şoförü Emin Ergün'ün bulunması için ise ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Ergün'ün son görüldüğü Yalıntaş Mahallesi yakınlarında 90 personel arama çalışması yürütüyor. Ekiplerin çalışmalarına havadan 2 helikopter destek oluyor.
(Fotoğrafta: Şanlıurfa'da kullandığı tırla sele kapılarak kaybolan 24 yaşındaki Emin Ergün)
Bölgede yürütülen arama çalışmalarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Salih Ayhan ile helikopterle takip etti.
ABİDE KAVŞAĞI'NDA TOMALI TEMİZLİK
Sel felaketinin ardından 5 kişinin hayatını kaybettiği Abide Köprülü Kavşağı alt geçidinde temizlik çalışmaları da tamamlandı.
Çamur tabakasının oluştuğu alt geçit, polis ve jandarmaya ait TOMA'larla temizlendi. Bölgede yürütülen çalışmaları takip eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, alt geçidin peyzaj çalışmalarının ardından trafiğe açılacağını ifade etti.
Kentte yaklaşık 10 bin personel ve 1687 araç ile selin izleri silinirken, hasar tespit çalışmaları sürüyor. Şu an kadar 3 bin 154 kişinin konut, iş yeri, araç ve muhtelif ev eşyasının zarar gördüğü tespit edildi.
Diğer yandan 2 bini asker yaklaşık 10 bin personel, çamura bulanan kentte hummalı çalışmalarını sürdürüyor.
ŞANLIURFA'DA ARANAN TIR ŞOFÖRÜ, NİŞANINA YETİŞMEYE ÇALIŞIRKEN SELE KAPILMIŞ
Şanlıurfa'da kullandığı tırla sele kapılarak kaybolan ve 6 gündür aranan 24 yaşındaki Emin Ergün'ün nişanının yapılacağı gün evine dönerken üzücü olayın yaşandığı öğrenildi.
Bozova ve Hilvan ilçelerini bağlayan kara yolunun Yalıntaş Mahallesi geçişinde 15 Mart'ta sele kapılarak kaybolan tır ve sürücüsü Ergün'e ulaşmak için 100 kişilik ekiple sürdürülen çalışmalar 6. gününde devam ediyor.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinin Atmalı Mahallesi'nde ikamet eden Ergün ailesi, çok sayıda yakınıyla arama çalışmalarının devam ettiği bölgede umutlu bekleyişini sürdürüyor.
Kayıp tır şoförünün babası Davut Ergün, AA muhabirine, oğluyla sele kapılmadan önceki gece telefonda görüştüğünü, sabah saatlerinde ise oğlunun kendisini aradığını ancak şarjı bittiği için konuşamadıklarını söyledi.
Oğlunun küçük yaşlardan itibaren kendisiyle tır kullandığını belirten Ergün, söz konusu güzergahı defalarca kullandıklarını dile getirdi.
"SELE KAPILDIĞI GÜN NİŞANINI TAKMAYA GİDECEKTİK"
Ergün, kısa süre önce sözlenen oğlunun nişan öncesi bir sefer daha yapmak için Diyarbakır'a gittiğini anlattı.
Eve dönüş yolunda kaybolduğu gün Emin Ergün'ün nişanını yapmayı planladıklarını ifade eden baba Ergün, "Gece 12'de kendisiyle görüştüm. Titizlikle baktığım bir çocuğumdu, bir dediğini iki etmiyordum. En son görüştüğümde gece Siverek ilçesindeydi 'burada yatacağım sabah erken evde olacağım' demişti. Sele kapıldığı gün nişanını takmaya gidecektik. Cenabı Allah izin vermedi, yetişemedi. 6 gündür burada devlet millet el ele bulmaya çalışıyoruz. Hava şartları da el vermiyor. Dalgıçlar su altına iniyor ama kör nokta olduğu için ellerinden fazla bir şey gelmiyor." diye konuştu.
Ergün, oğlunun yıllardır tır kullandığını, herhangi bir trafik cezasının bulunmadığını kaydetti.
Devletin ilk günden itibaren tüm imkanlarıyla oğlunu bulmak için seferber olduğunu ve her türlü çabayı sarf ettiğine şahitlik ettiğini belirten Ergün, emek ve desteklerinden dolayı herkese teşekkür etti.
Şanlıurfa'da 15 Mart'ta Emin Ergün'ün kullandığı tır sel sularına kapılmış, bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti.
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