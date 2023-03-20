Bakan Soylu Nureddin Nebati ve Vahit Kirişci'den afet bölgesi Şanlıurfa'da flaş açıklamalar | Sel ve depremin Türkiye'ye maliyeti ne kadar?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, selin vurduğu Şanlıurfa'daki Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulunundular. Bakan Kirişci, "Şanlıurfa'da dereleri rahatlatacak sıfırdan projelendirme çalışması içindeyiz" ifadelerine yer verdi. Bakan Nebati de "Sel bölgesinde çalışmalar yüzde 90'ın üzerinde bitmiştir. Hasar tespiti yapılan yerlerde ödemeler yapıldı." şeklinde konuştu. Öte yandan A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan'ın aktardığı bilgiye göre; Adıyaman'ın Tut ilçesinde 1,5 yaşındaki Zeynep Zümra Tekdal'ın cansız bedenine ulaşıldı ve sel felaketinde toplam can kaybı 20'ye çıktı. Peki, sel ve depremin Türkiye'ye şu ana kadar maliyeti ne kadar? İşte detaylar...