Sel bölgesindeki temizlik çalışmaları! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati A Haber’de

Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

"Burada temizlik için hummalı bir çalışma devam ediyor. İlk andan itibaren İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Tarım Bakanımız Vahit Kirişci ile beraber buradaydık. Deprem nedeniyle bölgedeydik ve hemen burada çalışmalara başladık. Hem personel sayısı itibariyle hem araç-gereç sayısı itibarıyla çok yoğun şekilde çalışmalarımızı devam ediyoruz. İç suyu ile ilgili temel bir problem vardı, 2 gün kesildi. Bu da hızlı şekilde çözüldü ve şehrin tamamında su ihtiyacı giderilmiş oldu.