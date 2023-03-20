Sel bölgesindeki temizlik çalışmaları! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati A Haber'de
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati selin vurduğu Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu ve A Haber muhabiri Sinan Yılmaz’a özel açıklamalarda bulundu. Sel bölgesindeki temizlik çalışmaları hakkında konuşan Bakan Nebati, “Binaların yüzde 80'inden fazlası temizlendi.” dedi.
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Bakan Nebati, "Bin 172 vatandaşımıza toplam 13 milyon 210 bin lira para gönderildi. Vefat edenler için 100'er bin lira ve hasar tespiti için de 10'ar bin lira gönderildi. Binaların yüzde 80'inden fazlası temizlendi. Yaklaşık 300 araç için 81 milyon 620 bin lira hasar tespiti yapıldı" dedi.
Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar:
"Burada temizlik için hummalı bir çalışma devam ediyor. İlk andan itibaren İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Tarım Bakanımız Vahit Kirişci ile beraber buradaydık. Deprem nedeniyle bölgedeydik ve hemen burada çalışmalara başladık. Hem personel sayısı itibariyle hem araç-gereç sayısı itibarıyla çok yoğun şekilde çalışmalarımızı devam ediyoruz. İç suyu ile ilgili temel bir problem vardı, 2 gün kesildi. Bu da hızlı şekilde çözüldü ve şehrin tamamında su ihtiyacı giderilmiş oldu.
Şanlıurfa'da kayıplarımız oldu. 16 tane vatandaşımız hayatını kaybetti. Şu anda 1 tane de TIR şoförü kardeşimizi arama çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlarımız hasar tespitini ve eve geçeceği zamanı bekliyor. İlk anda biz hasar tespiti ile ilgili ekiplerimizi saha verdik ve sürekli olarak çalışmaları yaparak vatandaşımızın günlük ihtiyacını karşılayacak şekilde AFAD tarafından 10'ar bin TL yatırılmasını sağladık. Bugün itibarıyla bin 172 vatandaşımıza toplam 13 milyon 210 bin lira para gönderildi.
Vefat eden kardeşlerimiz için yakınlarına 100'er bin TL destek sağladık, hasar tespiti için de 10'ar bin TL gönderdik. İhtiyacı olan vatandaşlarımız tespit edildiği anda paralar hesaplarına yatırılıyor. Bölge bölge değişmekle birlikte binaların yüzde 80'i temizlenmiş durumda. Temizlenen binalarda duvarların kurması bekleniyor, bu aşmadan sonra boya işlemleri olacak onları biz yapacağız. Bu noktadan sonra gerekli tüm eşyalar alınıp vatandaşların evlerine yerleştirilecek.
Şu anda binaların üst katlarında yaşam başladı. Şu anda temizlik çalışmaları sürekli olarak devam ediyor. Caddeler temizleniyor, günlük hayatın devam ettirilmesi noktasında adımlar atılıyor. Şu anda kadar 790 araç tespit edildi. Bunlardan 52 tanesi pert olmuş durumda. Bunlarla ilgili çalışmalar sürüyor. Burada yaklaşık 300 araç için 81 milyon 620 bin TL hasar tespiti yapıldı. Kaskosu olanlar parası oralardan alacak ama olmayanlar için de biz bir kısmını karşılamış olacağız. Bunun büyük bir kısmını karşılamaya da gayret ediyoruz."
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