NATO’dan Türkiye açıklaması: Finlandiya’nın katılımı için verilen onay kararından memnunuz

RUSYA'YA GÖNDERME

Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Avrupa'da daha az NATO'ya sahip olma hedefiyle Ukrayna'yı işgal ettiğine dikkati çekerek, "Bunun tam tersi oluyor. Avrupa'da daha fazla NATO olacak. Hem Finlandiya hem de İsveç'in tam üye olmak için başvurmuş ve davet edilmiş olması bunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in şimdiden, başvurudan önceki pozisyonundan çok daha iyi bir konumda bulunduklarını, bunun da söz konusu ülkelerin davet edildiklerinde NATO ile ilişkilerinde "yeni bir statü" elde etmelerinden kaynaklandığını söyledi.

Stoltenberg, iki ülkenin de NATO'ya tam üye olmasını dört gözle beklediğinin altını çizdi.