45 bin öğretmen ataması son dakika! 45 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman? Branş kontenjan ve sayıları...Başkan Erdoğan duyurdu...
Son dakika: "Öğretmen atamaları ne zaman?" sorusu Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen öğretmen adayları tarafından araştırılıyor.Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuya dair son dakika açıklamasında bulundu. Peki, 45 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman? İşte detaylar...
Öğretmen atamalarına yönelik son dakika açıklamaları adaylar tarafından takip ediliyor. Eğitim fakültesi mezunları, KPSS puanlarını almaları ardından MEB öğretmen atama takvimi araştırmalarına başladı. Atamaların yapılacağı tarih merak konusu olurken Başkan Erdoğan son dakika açıklaması yaptı. 45 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman?
45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmen atamalarına ilişkin şu afadeleri kullandı:
"Sevgili vatandaşlarım, eğitim camiamızın değerli üyeleri, buradan sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum.Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız.
Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz.Tüm öğretmenlerimize, ailelerine, öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun."
KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?
2023 yılında yapılması adaylar tarafından beklenen öğretmen atamasına dair henüz detaylı ve resmi bir açıklama bulunmuyor. Buna bağlı olarak da kontenjan ve branş değerlendirmesi de şu ana kadar yok.
Buna göre; 2023 yılında öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama yapılacak olan çalışmaların ardından duyurulacak. Ancak Bakan Özer, rehber öğretmenlere her okulda en az bir tane olacak şekilde öncelik vermeyi planladıklarını duymuştu.
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